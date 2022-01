Un conocido epidemiólogo alerta sobre el uso de las mascarillas de tela ante ómicron: "No sirven porque..."

España vuelve a batir récords de incidencia en contagios. La sexta ola sigue en expansión con 2.433 casos por cada 100.000 habitantes, la mayor de Europa. En este contexto de trasmisión descontrolada por la expansión de ómicron, el porcentaje de ocupación de pacientes graves en las UCI ha ido aumentando en la última semana al pasar del 18,7 % a algo más del 21 %, mientras que en planta lo ha hecho del 8 % al 10,5%.

La variante ómicron es la gran culpable de este incremento descontrolado de casos. Una variante que se transmite muy rápidamente y que es fácil de contagiar. Ante el alarmismo suscitado por este gran número de casos, el Gobierno español decidió hace dos semanas implantar de nuevo la mascarilla obligatoria en la vía pública. Pero, ¿vale cualquier mascarilla?

Ya al principio de la pandemia, allá por la primavera de 2020, fue debate sobre si era mejor usar la mascarilla quirúrgica, la denominada FFP2 o una de tela. Mucho se escribió sobre ello, aunque solamente se dejó descartada la FFP3 al considerar que no protegía lo suficiente. Sin embargo, con la llegada de ómicron el discurso podría haber cambiado entre los epidemiólogos. En una entrevista al diario Nius, el epidemiólogo de la Sociedad Española de Epidemiología Joan Caylà ha vuelto a abrir el debate sobre qué mascarilla nos protege más ante una variante tan fácil de transmitir cómo es ómicron.

¿Y qué dice Caylá? El experto asegura que la mascarilla FFP2 "es el mejor filtrado para las variantes que tenemos, incluida la ómicron". Según él, "es la más conveniente, la que mejor se adapta a la cara y la que se debería utilizar". ¿Y qué pasa con las quirúrgicas? Caylá habla claro: "La quirúrgicas también protegen, pero menos, por eso no son las más recomendables. Si quieres realmente evitar el contagio son las FFP2 las que funcionan".

Las que el epidemiólogo rechaza totalmente son las de tela y las transparentes. "Hay que evitarlas", ha dicho claramente. Y añade sobre la FFP2: "Sería un avance importante que la población general se pasara a la FFP2. La mayoría llevan quirúrgicas, que no están mal, pero sirven básicamente para proteger a los demás del contagio, no a uno mismo, y por desgracia se ven por la calle aún personas que las llevan de tela o incluso negacionistas que van sin mascarilla y que pueden expulsar virus que nos contagien, por eso, para la protección individual mejor la FFP2 (...) Ahora mismo lo más importante es no infectarse", ha dicho. De hecho, Caylà pone como ejemplo que Italia han impuesto el uso de la mascarilla FFP2 para los interiores públicos.

EL DOCTOR ALMIRANTE REBATE: "LA QUIRÚRGICA SÍ SIRVE"

Obviamente, y como suele ocurrir en la pandemia, no todos los epidemiólogos están de acuerdo con esta postura. Es el caso del doctor Almirante, entrevistado también por el mismo medio. "La transmisión depende de no usar mascarilla, no de usar un tipo u otro, descartando, claro, las de tela (...) Si nosotros en los hospitales llevamos mascarillas quirúrgicas ¿por qué se va a tener que poner la gente una FFP2 para ira al cine?, se ha preguntado. Además, ha alertado sobre el desabastecimiento que podría generar que todo el mundo acabara usando el mismo tipo de mascarilla.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Margarita del Val, alto y claro sobre cómo afecta ómicron a vacunados y no vacunados: "Más que antes"