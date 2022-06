El conmovedor recuerdo de Ana Obregón a su hijo el día que hubiese cumplido 30 años: "He comprado tu tarta"

Este 23 de junio tiene un gran significado para Ana Obregón ya que es el día que abrazó por primera vez al hombre de su vida: Aless. Su pequeño nació en 1992 fruto de su relación con Alessandro Lequio. Hoy habría cumplido 30 años y le ha dedicado unas sentidas palabras en su perfil de Instagram: "Hace 30 años nació el amor de mi vida. Naciste en la noche más mágica del año, la noche de San Juan, por eso eras/eres la persona más mágica que he conocido en mi vida. Te he comprado tu tarta favorita de chocolate para que esta noche volvamos a soplar las velas juntos en mi sueño, en el cielo o en la eternidad... Feliz cumpleaños mi vida".









Junto a este mensaje, ha acompañado el texto con un vídeo que reunía las fotografías de todos los cumpleaños que Aless disfrutó con sus padres. Alessandro Lequio no tardó en reaccionar con un escueto pero fuerte mensaje: "Vi et ingenio", una expresión latina que significa fuerza y genio, dos cualidades que Aless tenía. El papá de Aless ha elegido rescatar un momento muy feliz de su álbum personal y ha cogido una foto muy bonita con su hijo en blanco y negro en la que los dos aparecen muy sonrientes, que ha etiquetado solamente con sus dos hashtags habituales para este tipo de instantáneas: #alessforever y #lequiocity.









Desde el año 2020 es una fecha empañada por la nostalgia y los recuerdos ya que el joven fallecía en mayo de este año por un cáncer por el que recibió tratamiento en Estados Unidos y más tarde en España.

Dos años después de esta terrible pérdida, Ana Obregón y Alessandro Lequio sacan fuerzas en un proceso de duelo en el que tratan de cumplir todos los deseos que a Aless le quedaron pendientes. Un ejemplo de ello es que pretenden seguir adelante con 'El chico de las musarañas', un libro que Aless empezó a escribir durante las primeras sesiones de tratamiento en Nueva Jersey de la mano del prestigioso doctor Josep Baselga.

Otro de los recuerdos más emotivos de Ana Obregón a su hijo Aless Lequio

Sucedía en la noche de Reyes. Ana Obregón también aprovechaba sus redes sociales para recordar a su hijo, Aless Lequio. La actriz reveló por redes sociales cómo fue su último 6 de enero con su pequeño: "Creo que no voy a pedirles nada, porque ya no tengo nada que pedir para mi. Ustedes saben que cada año tenía un ritual con mi niño y les escribíamos cartas con nuestros deseos que espero recibieran".









Y es que la presentadora de televisión confesó que: "Hoy he encontrado la mía que les mande hace 2 años... La carta en la que les pedía que salvaran la vida a mi hijo del cáncer porque era la persona más buena, luchadora, especial, generosa y divertida del universo. Porque era la persona que más me quería y la persona que yo quería más del mundo. Ni caso me hicisteis".