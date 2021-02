La confesión de Arantxa de Benito más indignante tras ser pillada saltándose las medidas sanitarias

Arantxa de Benito ha sido puesta contra las cuerdas este domingo. La exmujer del futbolista del Real Madrid CF, Guti, ha sido pillada en una zona céntrica de Madrid disfrutando de una celebración de cumpleaños con unas amigas. Hasta aquí todo entraría dentro de lo normal, siempre y cuando hubiese llevado la mascarilla puesta en todo momento. Sin embargo, eso no ha sucedido y Arantxa ha sido cazada por ‘Socialité’ en unas imágenes en las que aparece sin ella.

En las imágenes, Arantxa abraza, besa, charla y se mueve por la terraza de un local muy conocido ubicado en la madrileña Puerta de Alcalá. Arantxa está con cuatro amigas comiendo y cenando y se la puede ver departiendo, comiendo y abrazando a sus amigas sin cumplir las normas sanitarias establecidas por el Ministerio de Sanidad.

El programa presentado por María Patiño ha conseguido hablar con la ex de Guti y esta ha declinado pedir disculpas. Es más, ha dado sus explicaciones y ha negado cualquier información de ese tipo. “Salimos con unas amigas a celebrar el cumpleaños de una de ellas. Salimos cuatro amigas. Estuvimos en una terraza al aire libre. Llevaba mascarilla en todo momento. Salvo cuando estaba sentada o comiendo. Y no sé a qué fotos te refieres. Ya vale con este tema…”, ha comenzado explicando Arantxa.

Además de no rectificar y admitir lo clamoroso de las imágenes, Arantxa ha confesado que se abraza y besa con sus amigas a diario. Una actitud que el Ministerio de Sanidad rechaza por la peligrosidad de este tipo de comportamientos en plena pandemia. “Es que es una de mis mejores amigas. La veo un día sí un día no. Y siempre nos damos abrazos así prácticamente todos los días. No entiendo lo que queréis buscar”, ha argumentado la ex del futbolista.

Y, por si estas excusas fueran poco, Arantxa ha comentado que ella llevó puesta la mascarilla en todo momento. Unas afirmaciones que no son ciertas y que han sido ratificadas por las imágenes que ha presentado el programa de Telecinco. “En esas imágenes a las que te refieres. Si grabasteis desde que llegué hasta que me fui habréis visto como yo voy siempre con mi mascarilla a todos lados. Mira, la llevo ahora que vengo de comprar el pan. Siempre la llevo puesta. Es un complemento más de nuestra vida, ya”, rechazaba De Benito.

No es la primera vez que esta familia es pillada saltándose las normas. Testigos de ‘Socialité’ han afirmado que su hijo es un habitual de las fiestas que se hacen sin cumplir las normas sanitarias. Al igual que su hija Zayra, que centró los focos de la noticia durante toda la semana por exactamente lo mismo: No cumplir las obligaciones relacionadas con el coronavirus.

La polémica de Zayra con las normas del coronavirus

Zayra Gutiérrez De Benito, con solo 20 años, veía esta semana cómo su mundo venía abajo y comenzaba a protagonizar noticias a cual más escandalosa. Su actitud irresponsable ante la pandemia, las fiestas que protagoniza, sin marcarilla y con un gurpo amplio de amigos no convivientes, llegaron hasta el punto de que 'Sálvame' la acabó denunciando ante la policía.

Tras recibir el programa imágenes en diferentes días de las actitudes cuestionables de la hija de Guti y Arantxa de Benito, el espacio presentado por Jorge Javier Vázquez tomó la decisión de dar el paso ''por su bien''. Algo que causó efecto, ya que la joven tuvo que dar la cara y contó cómo se encontraba: "Lo estoy pasando muy mal, con esto último me dio un ataque de ansiedad". Al parecer Zayra se encontraba en un momento crítico de nervios y quiso justificarse explicando que tiene 20 años, que se puede equivocar muchas veces y que fue solo eso, un ''error'', pero que le ha hecho aprender y está ''intentando cumplir todas las normas'': “Estoy todos los días a las 21.30 horas en casa”.

“Se me está mirando mucho con lupa cada momento, cuando me quito la mascarilla para comer o para fumar me van a grabar y van a decir se ha saltado las normas”, decía molesta la joven. “No disfruto de esto, no quiero tele, no quiero ir a un reality”, recalcó ante los rumores de su participación en 'Supervivientes' 2021. Y añadió más: ''Tengo que tener cuidado porque estoy en el punto de mira”.

Pero, lo que si quiso dejar claro, además de que está ''reflexionando'' es que tiene el apoyo incondicional de sus padres, en todo. “El cariño y el amor de mis padres lo voy a tener siempre y es algo que agradezco mucho”. La personalidad de Zayra es rebelde, algo que sus padres sabe, sin embargo, la arropan en todo y evitan el conflicto.