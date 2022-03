Con la crisis aumenta el uso de las peligrosas tarjetas revolving

La financiación de compras, el compra ahora y paga después y todos los métodos de pago aplazado se han disparado con la crisis, y uno de ellos son las tarjetas Revolving. Consiste en acordar una cuota mensual para pagar nuestras compras, pero no es tan sencillo como parece, primero por los altísimos intereses cuya media está en un 26%, ninguna baja del 20% y se han detectado algunas de hasta el 50%, y segundo porque es como un crédito al consumo, es decir pagamos una pequeña cantidad fija al mes, y si seguimos comprando, ni siquiera pagamos esos enormes intereses que continuan acumulándose y sumándose a la deuda.

20 años pagando intereses de pequeñas compras

Hay decenas de miles de personas utilizándolas “no son conscientes del peligro, del problema que pueden llegar a tener” asegura a COPE Borja Sarachaga de “Reclama por mi”. Y no hay un perfil determinado “hay familias con verdaderos dramas” aunque afecta más a las personas mayores, existen casos como el de una mujer de 70 años que contrató una de estas tarjetas en 1997 y hasta ahora habia pagado más 10.000 Euros sólo en intereses. “Tenía un interés de más del 26, 82% y no se habia dado cuenta...los afectados no saben que se trata de usura” y situaciones como ésta son más habituales de lo que pueda parecer, la deduda "se hace eterna".

Usura

Se calcula que estas tarjetas han movido en España más de 14.000 millones de euros y se ha disparado su uso en todos los momentos de crisis. Ocurrió en 2008 y ahora se está volviendo a ver ese crecimiento, ya en 2021 su contratación aumentó en un 12% y en lo que llevamos de año 2022 se está superando. Y todo a pesar de que una sentencia del Tribunal Supremo, hace dos años tras una denuncia, declaraba los intereses de una tarjeta Revolving como “usura” creando jurisprudencia y abriendo la puerta a las miles de reclamaciones que a dia de hoy se acumulan en los juzgados en espera de sentencia.

Sentencias favorables

Son muchas las sentencias que se van conociendo y obligan a devolver los intereses cobrados en base a la resolución del Supremo. En Elche una jueza de primera instancia ha anulado recientemente el contrato de una tarjeta Revolving por falta de transparencia en sus condiciones, la magistrada considera que no permite conocer el alcance real de los efectos económicos en la aplicación del interés pactado. En Ibiza otra persona ha conseguido la devolución del dinero cobrado indebidamente por una tarjeta contratada hace 14 años en los que ha pagado 17.000 euros de intereses. Antes de firmar cualquier crédito o pago aplazado hay que leer la letra pequeña, ahora se están devolviendo las cantidades cobradas indebidamente pero hay que acudir a la justicia para conseguirlo.