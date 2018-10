La Comunidad de Madrid tilda de "vergonzoso" que el Gobierno central no le dé fondos para atender a MENAS

La Comunidad de Madrid finalmente no recibirá ningún tipo de subvención por parte del Gobierno central para la asistencia a menores extranjeros no acompañados, tal y como se ha acordado este viernes por parte del Consejo de Ministerios.

Para la consejera de Políticas Sociales y Familias, Lola Moreno, la decisión adoptada hoy supone un "nuevo agravio" hacia los madrileños que "tienen que soportar ser ninguneados por un Gobierno, el de la Nación, que vuelve a dar la espalda a la realidad social de Madrid y de sus habitantes ante un problema tan grave como es el de la llegada masiva de menores extranjeros no acompañados a la región".

El Gobierno regional trasladó recientemente al Ministerio de Sanidad su disconformidad y desacuerdo respecto a esta decisión del Gobierno e informó de que los menores no acompañados supone un coste de 17 millones de euros.

En concreto, según la información recopilada por el Gobierno regional, el coste de los contratos de emergencia y urgencia llevados a cabo en 2018 hasta el momento supone una cuantía de 1.709.812,62 euros. Si se incluyen un porcentaje de los contratos menores de tratamiento, traducción y mediadores culturales la cifra alcanza los 1.753.224,04 euros.

Tampoco se imputan las 30 plazas de procedimiento de urgencia que se están tramitando actualmente (ya que se hará en 2019) con una cuantía de 2.564.274,90 euros. A ello se añade el coste de los centros públicos (dos centros de acogida y uno específico de atención sociocultural para menores extranjeros no acompañados) que supone 12.429.973 euros.

El Ejecutivo autonómico recordó que, como se puso de manifiesto en la Mesa de Coordinación Interterritorial sobre MENAS por el propio Ministerio del Interior y diversas autonomías, el registro de los menores "no está actualizado" y presenta un "adecuado funcionamiento", por lo que no ve adecuado utilizar este instrumento como base para decidir una medida "tan trascendente" como las subvenciones para las autonomías, que son las que soportan "un peso presupuestario y asistencial decisivo en la atención a los menores extranjeros no acompañados".

En esa reunión el director general de Familia y el Menor de la Comunidad de Madrid, Alberto San Juan Llorente, aseguró que el Ejecutivo central reconoció "esa evidencia" y que se iba a buscar una "solución" para que la región obtuviera parte de estas subvenciones. Finalmente, el Ministerio se ha decantado por destinar cero euros.

En caso de no haber asignación de recursos, la Comunidad de Madrid daba por supuesto que se habilitaría la posibilidad de "derivación de menores" a otras autonomías, ya que en este momento se ha atendido a más de 1.250 menores en 2018, de los cuales 340 han sido tutelados.

Los datos de la Dirección General de la Familia y el Menor arrojaban que, a día 31 de diciembre de 2017, había 159 tutelados en Madrid y que el 1 de julio eran 262 tutelados, a lo que hay que añadir 367 MENAS que pasaron sin tutelar desde el 1 de enero al 1 de julio de este año.

ANDALUCÍA, LA QUE MÁS RECIBE

Con el nuevo reparto, Andalucía recibirá 25,5 millones de euros de las ayudas para mejorar la atención a los menores extranjeros no acompañados, casi la mitad de los 38 millones en subvenciones aprobados por el Gobierno, seguida por el País Vasco y Cataluña, con algo más de dos millones de euros cada una. Mientras, la Comunidad de Madrid y Extremadura se quedan fuera del reparto de fondos.

El Gobierno ha explicado que el reparto se realizaría en función del incremento del número de MENAS registrado desde el 31 de diciembre de 2017 hasta septiembre de 2018. Asimismo, se ha tenido en cuenta la solidaridad de aquellas comunidades que se han ofrecido a acoger a algunos de estos menores. En total, en España hay más de 11.000 menores extranjeros solos.

En concreto, Andalucía ha registrado el mayor aumento ya que en 2018 han llegado 3.412 nuevos menores extranjeros solos. El País Vasco ha registrado un incremento de 275 y Cataluña, de 269.

Por su parte, la Comunidad de Madrid y La Rioja no recibirán ninguna cantidad de dinero, según los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ya que no les consta que se haya producido ningún incremento en el número de MENAS en estas comunidades en 2018.

En cuanto al compromiso para acoger a menores extranjeros no acompañados, las tres comunidades que más beneficiadas han salido del reparto, Andalucía, País Vasco y Cataluña, no se han ofrecido a acoger a ninguno. Tampoco lo han hecho la Comunidad de Madrid ni La Rioja.