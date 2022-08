¿Cómo puedo saber si un melón y una sandía están en el punto sin abrirlos?

La llegada del periodo estival, con el consiguiente incremento de la temperatura, genera una situación que favorece el consumo de frutas más frescas y con mayor contenido de agua es notable. Dentro de estas, sin duda alguna, las estrellas de estos meses de calor y sol son tanto la sandía como el melón, dos frutas que cuentan con una gran cantidad de seguidores gastronómicos dado el dulzor propio de su sabor.

Pero esto no siempre es así. Uno de los dilemas de esta fruta parte de su problema al comprarlo la mayoría de veces: al no estar abiertas, no se ve el interior. De este modo, a priori, es difícil saber si la pieza escogida para ser llevada a casa se encuentra en el punto de maduración adecuado. A todo esto, cabe resaltar el notable aumento del precio, lo cual resulta en un mayor riesgo ya que le perdida, en el caso de comprar una de estas frutas en mal estado, es mayor.

Llegados a este punto, cabe destacar que afortunadamente este es un problema con solución. Pese a la alternativa actual de comprar solo una mitad, lo cual ya te permite ven su interior, es necesario que sepas que hay una serie de parámetros y pautas que, a partir de ahora, te permitirán saber cual es la pieza de melón y sandía que debes comprar.





El caso de la sandía

El sonido al ser golpeada

Es uno de lo más seguros. El proceso consiste en golpearla con la parte de los nudillos de los manos. Una vez dado el golpe, es necesario esperar al sonido. Si la fruta está madura, producirá un sonido hueco pero contundente, lo cual indica que contienen mucha agua. Por el contrario, si escuchas un sonido suave y con resonancia, le falta madurez y quizás está seca; señal inequívoca de que no es la mejor opción.

Asimismo, es necesario resaltar que es habitual que al principio te cueste diferenciar los sonidos. La solución a esto parte de la experiencia.

El peso

Uno de los errores más comunes que se comete es no coger una que pese mucho para parecer que se paga menos y que es más barata. Esto es un error, ya que una sandía fresca y jugosa pesa más de lo que parece. Estoresulta lógico, ya que el 92 % de esta fruta es agua. Por el contrario, si no pesa mucho, es un claro síntoma de que esta no maduró correctamente.

Para los más meticulosos, cabe resaltar que algunos dicen que la mejor manera de cómo saber si una sandía está madura consiste en verificar su peso y circunferencia. En este caso, la sandía debería pesar unos 4 kilos y poseer una circunferencia de alrededor 61,9 centímetros.

La mancha amarilla



Observarle "la piel" o la corteza es otra de las formas claras de poder saberlo. Las sandías maduras muestran una mancha amarilla pálida en uno de los extremos de su corteza. Esta mancha se conoce como mancha de tierra, ya que esa parte de la sandía indica la parte que tocaba el suelo en el sembradío. De este modo, el hecho de contenerla, evidencia que pasó bastante tiempo allí.

Lo mismo sucede al contrario. Si la sandía paso poco tiempo en el suelo madurándose, la mancha cambia de tonalidad a blanco o verde. Lo mismo si está mala. El hecho de contener hongos le otorga un color marrón.





Su forma

En lo relativo al tamaño, cabe destacar las sandías más pequeñas, por lo general, suelen ser más dulces.

En lo relativo al aspecto, cabe resaltar que las redondas son más jugosas que las que tienen otras formas. Dentro de todo esto, es importante mencionar que el hecho de que sean iguales también influye. Es decir, una apariencia homogénea es un buen indicativo de que está en el punto óptimo. Esto es así ya que la falta de agua y sol son las cosas que producen están irregularidades.





La corteza

Al igual que el color, las marcas de la piel son buen indicativo. En lo referente a este aspecto, cabe destacar que cuantas más tenga, más dulce es. Esto parte de la polinización de la pieza. Este proceso, llevado a cabo por las abejas, se basa en que ese proceso que este insecto hace endulza la fruta. Asimismo, deja una serie de imperfecciones y de manchas que te harán ver que todo esto se ha sucedido en ella.

Otro de los puntos a tener en cuenta son los hoyos. Si detectas agujeros pequeños y profundos alrededor de la corteza, lo más recomendable será que no compres esa fruta. Pueden ser las huellas de insectos que ya han dañado su interior. Otra posible causa es que se le inyectó sustancias químicas para acelerar su crecimiento. Pero no todo es ver, sino también tocar la sandía te puede ayudar a saberlo. Esto es así ya que, como ya se ha explicado anteriormente, su manipulación, bien humana o bien química, genera una seríe de consecuencias en forma de imperfeccciones en la corteza. Por tanto, si esta se encuentra natural y no alterada, al tocarla debe presentar un tacto liso. Watermelon,Plant,In,The,Field,Before,Harvest

El caso del melón

Maleable

Una de las maneras para saber si un melón está maduro consiste en apoyar la pieza por la parte en la que se unía a la planta y apretar por la parte contraria el melón. Si cede, significará que el melón está maduro y listo para su consumo. Si por el contrario la piel se resiste a ceder, significa que aún le alta tiempo para madurar. Y si los dedos se nos hunden demasiado, es que está pasado dentro de ese proceso de maduración.





El olor

Además, si durante ese proceso en el que estamos tratando de comprobar si la piel cede o no se desprende ese característico olor que tiene esta fruta a través de la misma, eso quiere decir que ya está preparado para servirlo y disfrutarlo. Si no suelta ese aroma, hay que dejarlo un par de días más: lo mantendremos a temperatura ambiente y envuelto en papel de periódico. Y si el olor es demasiado dulce o, incluso, con notas agrias, es que está pasado.





Al agitarlo

Otra manera es cogerlo con las dos manos y agitarlo. Si notamos cómo algo se mueve dentro al realizar este movimiento, como si se escuchara un ligero 'chapoteo', es que está demasiado maduro y que está pasado. Si eres de los que te gusta que esté más blando y con un sabor más intenso debido a ese exceso de maduración, es una buena manera de detectar si cuenta con ese punto justo que hace tus delicias. Pero, ojo no hay que tardar demasiado en consumirlo, porque su proceso para deteriorarse ha comenzado.





El peso



Este es un factor determinante a la hora de elegir bien la pieza en la frutería. La relación entre tamaño y peso tiene que estar muy bien medida. Cuanto más pese en relación a su tamaño, más pulpa y zumo tendrá y, por lo tanto, más jugoso será. Si por el contrario es demasiado ligero en relación a sus dimensiones, estamos ante una clara evidencia de que el melón está pasado en exceso.

Tanto para el melón como la sandía, cabe resaltar que es recomendable escoger una de las piezas que estén en la parte superior del montón donde estén apilados para su venta. Los que quedan en la parte baja, es porque tienen algún golpe o irregularidad que los hace menos apetecibles visualmente.