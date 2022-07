El 95% de las personas no lo han conseguido: ¿Serías capaz de resolver este problema de matemáticas?

El legado de Martin Gardner, filósofo y matemático -además de ilusionista estadounidense- todavía sigue en el recuerdo de sus aprendices y de sus aficionados. Es tal el cariño que se le tiene a este divulgador científico que sus juegos matemáticos siguen siendo un rotundo éxito años después de sus publicaciones en las diferentes obras de Gardner. Ahora, las redes sociales son el medio para conocer estas 'trampas mentales' y los usuarios los que caen como moscas ante la imposibilidad de resolver los problemas. En los últimos días se ha viralizado un problema matemático creado por el mismo Gardner, que es muy complicado de resolver. Tal es la dificultad del acertijo que solo el5% de los que lo han intentado han sabido resolverlo sin problemas, mientras que el otro 95% se ha frustrado en la impotencia de conseguir la solución.

EL PROBLEMA

El juego se basa en realizar solo tres operacionespara llegar al número 100. Pero teniendo en cuenta dos premisas:

1.- Solo puedes utilizar números consecutivos del 1 al 9, '123456789', Por ejemplo 12, 45, 89...

2.- Solo puedes realizar sumas y restas, no están permitidas las multiplicaicones... por ejemplo 12+45...45-23...

Una solución más sencilla de lo que parece

Lo cierto es que este problema matemático es de los más complicados de resolver de Martin Gardner. A pesar de que no sea una operación numérica rocambolesca y que no ocuparía tampoco una pizarra entera para poder resolverse, a la inmensa mayoría les cuesta lograr la solución. No obstante, desde COPE.es te ofrecemos la respuesta para que compruebes si has acertado o, por el contrario, eres como el 95% de los que no lo han resuelto y quieren ver cómo es la fórmula.

Primero, realizas una resta de los 3 primeros números con los dos siguientes, es decir, 123 menos 45. El resultado de esta operación es 78. Ahora, sigues el orden y vuelves a restar el resultado anterior con los dos siguientes números del orden, es decir, 78 menos 67, lo que te da 11. Por último, vuelves a realizar esta operación pero sumando 11 a los dos últimos números del orden, es decir, 89. Así llegas al resultado final que es 100.

Operación final:

123-45-67+89 = 100