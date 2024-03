¿Cómo se incorporan los jóvenes hoy en día al mercado laboral?: "Otra mentalidad"

Estamos en un momento de transición en el mundo del trabajo, con toda una generación a punto de jubilarse, los boomers, y otra que empieza a dar sus primeros pasos en las empresas. Su mentalidad laboral es muy diferente: mientras los mayores de 50 años valoran especialmente la permanencia en una misma empresa, los menores de 30 años valoran el “salario emocional” por encima de la fidelidad. Serán los artífices de un cambio en las relaciones laborales y en la cultura empresarial.

Roberto tiene 25 años y una formación muy sólida. CursóGovernanceen la Universidad de Navarra, una titulación que engloba economía, derecho, relaciones intencionales y política. Consiguió trabajo nada más terminar la carrera. “Si es verdad que aprendí mucho el primer año y medio, pero luego noté que necesitaba un cambio, y después de aplicar en varias empresas durante algunos meses, conseguí un puesto en una que me encanta, la verdad. Estoy muy contento de cómo me están tratando, de las proyecciones que tengo”. Por ahora.

Monserrat es su madre. Lleva 36 años en la misma empresa, la que le hizo su primer contrato laboral. Ha ido creciendo en responsabilidades y formación durante todo este tiempo en el que a veces “la compensación económica no fue ligada a ello, pero me ofrecieron flexibilidad para criar a mis dos hijos. Durante estos 36 años, el camino como mujer, me he encontrado de todo, con grandes jefes y con otros, no voy a decir que malos, pero que no eran personas con las que yo no compartía su forma de liderar o de dirigir”. Ella no va a irse voluntariamente de su empresa de toda la vida.

Dos personas, dos edades distintas. Dos formas diferentes de entender las relaciones laborales.

La confirmación de los datos

La rotación, el cambio de trabajo en España, aunque ha descendido en los dos últimos años, está por encima del 19%. 1 de cada 4 empresas tiene un índice de rotación entre el 20% y el 40%, y 1 de cada 3 tiene muchas dificultades para retener el talento. Y esa rotación recae principalmente en los trabajadores de menos de 30 años, según los informes realizados por varias compañías relacionadas con el mundo del trabajo.

Y es que ha caído de forma muy acusada el sentimiento de pertenencia a la compañía. Si para el 46% de los boomers, ya a poco de la jubilación, permanecer en la misma empresa era crucial, este aspecto es lo más importante para el 21% de la generación que les va a sustituir. Es el dato más llamativo de una encuesta realizada por Betterfly, que ha detectado además que el 15% de los empleados creen que los beneficios que ofrecen sus empresas no se ajustan a las necesidades.

¿Cómo son?

Pilar Llácer, experta en Recursos Humanos y directora de soluciones de talento de Llyc nos explica que son muy transparentes “no tienen miedo a decir las cosas y a mí me parece un cambio radical a lo que teníamos en mi generación. Por ejemplo, llegan a una entrevista y preguntar por las condiciones sin ninguno miedo y sin rubor, o cualquier duda que tienen cuando se incorporan a una empresa”.

Tienen otra característica a tener en cuenta “viven en la instantaneidad. ¿Qué es eso de que te envíen un mail y no me contestes en dos semanas? Para ellos es fundamental”. Otro aspecto a tener muy en cuenta es que “demandan que se les cuide, no con paternalismo, sino tener una supervisión más cercana, y nosotros nos hemos callado mucho, pero esta generación lo dice, y lo dice con completa transparencia”.

Dominan la tecnología y utilizan la Inteligencia artificial ya para hacer sus trabajos o en su vida cotidiana, “y es una generación inquieta-resalta Llácer- no quiere un trabajo para toda la vida, pero con matices. Dependiendo de la zona geográfica y del perfil, hay algunos jóvenes que siguen buscando una empresa para toda la vida, pero generalmente quieren vivir otras experiencias. Saben que están aprendiendo constantemente y pueden pasar a otros departamentos, a otros sectores, impulsar su carrera profesional internacionalmente”.

¿Tienen que cambiar las compañías su modelo de relaciones laborales?

Pocas empresas están preparadas para las demandas de esta nueva generación. La experta en relaciones laborales asegura que “no les va a quedar más remedio que adaptarse y cambiar, porque si quieren tener a las mejores personas estas necesitan un estilo de liderazgo y una cultura absolutamente diferente al que normalmente teníamos en las organizaciones, de poca transparencia, de liderazgo que no sea cercano. Todo eso está cambiando”.

Pilar Llácer sostiene que esa fidelidad a la empresa tan propia de los boomers no se acaba, pero cambia.“Si somos capaces de enganchar, de enamorar a los jóvenes, porque hay una parte muy emocional en todo este cambio, si somos capaces de hacerlo, van a vestir la camiseta de la empresa, nos van a mencionar en redes, se van a tatuar el nombre de la compañía... lo que no sabemos es por cuanto tiempo. Ahí está el reto, en el estilo de liderazgo”.

La experta está convencida de que no solo será la Inteligencia Artificial la que cambie el mundo del trabajo y la cultura de la empresa. Será esta generación “la que fuerce ese cambio porque personas para trabajar va a haber casi siempre, pero los mejores, aquellas personas que les necesitamos porque generan un buen ambiente, los que tienen esa parte de resistencia, de ser guerreros. Si no adaptamos el estilo de liderazgo de la empresa, no los vamos a tener”.