Cómo conducir con lluvias intensas

Si no es estrictamente necesario no cojas el coche cuando el tiempo va a ser tan adverso como el que nos va a acompañar todo el fin de semana. Pero si no tienes más remedio hay que seguir unas reglas básica de conducción para no poner en riesgo tu vida en la carretera.

Cuando llueve de manera tan intensa los problemas fundamentales son la falta de adherencia y visibilidad. Por esto los expertos recomiendan lo primero, reducir la velocidad.

Fernando Solas es experto de Pons Seguridad Vial, y explica que “hay que aumentar la distancia de seguridad, porque el vehículo para frenar con la calzada mojada aumenta el doble la distancia de frenado. Si no te queda más remedio que frenar lo debes hacer con mucha suavidad”. Para reducir la velocidad lo mejor es que lo hagas reduciendo las marchas.

Es muy importante “hacernos visibles”. Para ello tienes que poner las luces de cruce siempre que llueva, si esa lluvia es intensa lo correcto es “conectar las luces de niebla, tanto las delanteras como las traseras”.

En esta época y con la lluvia, lo normal es que el parabrisas se empañe por dentro. Es algo que debes evitar con una buena ventilación.

Ahora, que la clave de todo está en las ruedas y su adherencia. Desde la DGT la Subdirectora Adjunta De Circulación Ana Blanco, recuerda que los neumáticos tienen que estar en perfectas condiciones durante todo el año pero más en esta época. Puede ocurrir que con mucha acumulación d agua en al calzada el vehículo sufra “aquaplaning”. Fernando Solas explica en qué consiste y cómo afrontarlo: “Al neumático no le da tiempo a evacuar este agua y se produce una adherencia cero y perdemos el control del volante y por lo tanto del vehículo. Si el coche no me responde lo que hay que hacer es no pisar el freno, ni mover el volante hasta que coja el neumático contacto con el pavimento”. Lo suyo sería no ponerse nervioso y dejarse llevar para que cuando el vehículo pare por el freno de inercia en el motor, puedas recuperar el control.

¿Es conveniente parar con una lluvia intensa?

Ana Blanco, asegura que parar puede ser peligroso para nosotros y para los demás. Por eso recomienda “buscar estacionamiento seguro, en un lugar que no haya desprendimientos”. Solas además recomienda parar en lugares más altos, libres de inundación y hacerlo “con la señalización de luces adecuada para que nos vean, y por su puesto fuera de la calzada para no provocar accidentes”. Los expertos recomiendan no salir del vehículo a no ser que nos sintamos en riesgo de ser arrastrados por el agua. Y es muy importante como explican desde la DGT, “no atravesar los tramos inundados, en realidad no sabemos las circunstancias que puede haber debajo de esa lámina de agua en cuanto a profundidad y corrientes de la misma que nos puede poner en riesgo”.