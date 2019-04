Un cómico británico muere en pleno show tras ironizar sobre su propia muerte

El veterano comediante británico Ian Cognito murió el pasado jueves en el escenario en plena actuación. El cómico de 60 años se sentó en un taburete mientras respiraba pesadamente, antes de quedarse en silencio durante cinco minutos durante su show. El público que había acudido a verlo pensó que se trataba de una broma y se rió, sin darse cuenta de que algo iba mal. El Servicio de Emergencias confirmó que Cognito murió durante su actuación. El propietario del bar en el que transcurrió todo asegura que Cognito ya dijo antes de salir a actuar que no se encontraba bien, pero no pensó ni por un momento en cancelar su show. Incluso, bromeó sobre su propia muerte minutos antes de producirse. En declaraciones a la BBC, uno de los asistentes afirmó que el artista pronunció la siguiente broma: “Me imagino sufriendo un ataque y despertándome hablando en galés”. Según los testigos, ese chiste llevó al público a seguir con las risas cuando Cognito comenzó a sentirse mal y a respirar con visibles dificultades antes de sentarse en un taburete y permanecer allí inmóvil durante varios minutos.

"Todos pensábamos que estaba de broma cuando se quedó quieto sobre el escenario", señaló el propietario. Una vez comprobaron que algo pasaba, dos enfermeras fuera de servicio y un oficial de policía que estaban entre el público intentaron reanimarlo y llamaron a la ambulancia.

"Morir sobre el escenario es lo que a él le hubiera gustado. Sólo que ganando más dinero y en un lugar más grande", señaló el propietario como homenaje al célebre cómico. Cognito, cuyo nombre real era Paul Barbieri, nació en Londres en 1958 y llevaba sobre los escenarios desde mediados de los años ochenta.Los compañeros cómicos le han rendido homenaje en las redes sociales tras conocer su triste fallecimiento.

"Triste por la noticia de Ian Cognito. Pasé tiempo con él unas cuantas veces y siempre era fascinante y una compañía hilarante. RIP Cogs", tuiteó el viernes la comediante británica Katy Brand.

Sad to hear about Ian Cognito. I hung with him a good few times in the past, and he was always fascinating and hilarious company. RIP Cogs