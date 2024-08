Clavijo augura un nuevo "aluvión de pateras" a Canarias y avisa del riesgo de tensión social: "Estamos colapsados"

Insta a Sánchez a firmar acuerdos migratorios en su gira por África: "Si no, acabaremos lamentando algo"

El presidente de Canarias Fernando Clavijo, ha advertido de que el archipiélago recibirá en próximos meses un nuevo "aluvión de pateras" para que el que no están preparados, pues sus servicios de atencion a migrantes ya están "colapsados", y no tiene duda de que esta situación generará "tensión Social".

En ese contexto, emplaza al presidente Pedro Sánchez a que su gira por Mauritania, Gambia y Senegal "no se quede solo en una visita", sino que sirva para firmar "acuerdos, convenios y programas" con esos países africanos origen de movimientos migratorios.

En una entrevista en Antena3 recogida por Europa Press, el presidente canario ha calificado como "positiva" la ruta que ha comenzado el jefe del Ejecutivo por los tres países africanos, pero ha insistido en que "no debe quedar solo en una visita" sino que "detrás tiene que haber una delegación, acuerdos, programas y convenios".

UNA TRISTE REALIDAD

Clavijo ha asegurado, que "si no se pone remedio" a la situación de inmigración desbordada que sufre Canarias actualmente, "acabará habiendo tensión" y al final se acabará "lamentando algo", lo que ha calificado como una "triste realidad".

Preguntado sobre si considera que la situación de la migración en Canarias desembocará en un problema de tensión social, Clavijo ha respondido: "No me cabe la duda de que lo habrá. Porque esos menores, en estado de saturación, cuando cumplen 18 años, si además no se les ha dado sus papeles, solo le quedan dos opciones, o estar en la economía sumergida o robar para comer".

Así pues, Clavijo ha insistido en que la migración de África a Europa se trata de un "fenómeno estructural" propiciado por la diferencia de riqueza de ambos continentes, y que por tanto "va a durar muchísimo tiempo" y "hay que gestionarlo".

Además ha advertido que según los datos de las ONGs, en Canarias esperan que durante los próximos cuatro meses llegue un "aluvión de pateras", con adultos y menores, para el que no están preparados y que puede originar problemas.

¿A QUÉ ESPERAMOS?

"Ya nosotros estamos colapsados, no estamos pudiendo atender las necesidades, las propias ONGs están todas sobrepasadas en cuanto a la capacidad, no encuentras inmuebles, no encuentras espacios, ya empieza a haber tensión, los canarios llevamos mucho tiempo aguantando esto en solitario y empieza a producirse la tensión, ¿a qué esperamos? ¿a que ocurra algo y que luego nos lamentemos o podemos reaccionar?", ha reprochado Clavijo.

Por último el líder de Coalición Canaria ha reiterado que en el caso de España, además de la cooperación con los países de origen, se necesita una modificación legislativa y se ha mostrado "realmente satisfecho" de lo que han avanzado este aspecto durante las últimas reuniones con Pedro Sánchez.