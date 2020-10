La 'cláusula covid' llega a los contratos de alquiler

La 'cláusula covid' llega al alquiler de pisos. Esta nueva fórmula hace posible que el inquilino pueda abandonar la vivienda antes del fin del contrato sin penalización, si hay un confinamiento o restricciones de movilidad. Se está haciendo en alquileres temporales. Por ejemplo, ya se incluye en casi todos los contratos de casas para estudiantes. No les costará dinero abandonar el piso ni perderán la fianza que abonaron si quieren volver a casa por una alerta covid.

Marina es estudiante en Madrid de doble grado de Ingeniería química y medioambiental en la Universidad Rey Juan Carlos. Vive en un piso junto a otras 2 compañeras y cuenta a COPE que sus padres "lo tenían muy claro". "En estos momentos sólo alquilarían con una cláusula covid para que en caso de confinamiento pudiera volver a casa si quería”

“SÓLO ALQUILARÍAMOS SI HUBIERA UNA CLÁUSULA COVID"

También aparece en prácticamente todos los contratos y reservas estacionales de casas, para vacaciones, fines de semana o puentes. Con la cláusila covid, no se perderá la señal que se ha dado. Pilar es de Barcelona y buscó para el Puente del Pilar una casa para reunirse la familia. “Lo primero que pregunté es por la posibilidad de que no hubiera penalización si había una alerta por coronavirus”, asegura. No le costó encontrarla. “Vimos una que nos gustó y ya venía con la cláusula Covid que decía que en caso de restricciones de movilidad nos devolverían la señal de la reserva”, dice.

Es beneficioso para todos porque da seguridad al inquilino y mayor facilidad al propietario para poder alquilar en estos momentos de incertidumbre y crisis. Ahora, se está incorporando también en muchos contratos de alquiler de locales. En en estos casos se suele pactar una rebaja del alquiler o el perdón de algun gasto como puede ser la luz.