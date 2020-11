Cinco sistemas de calefacción para calentar y decorar tu hogar este invierno: ¿Cuál es el ideal para ti?

El invierno es un sentimiento, una sensación, el movimiento del fuego ante nuestros ojos, el calor de nuestro hogar, las mantas y los sofás repletos de cojines mulliditos, las películas de navidad y el alféizar de la ventana cubierto de nieve.

El invierno es el momento de estar en casa con los nuestros, y disfrutar del calor de nuestra familia y nuestro hogar.

Por eso, en Leroy Merlín, tienen los mejores sistemas de calefacción para que tu casa permanezca calentita durante todo el invierno y que las estancias de tu casa alcancen una nueva dimensión: la del confort total, con una decoración vanguardista y única.

¿Empezamos?

¿Hay algo más mágico que un fuego encendido dentro de casa y disfrutado desde el sofá al cobijo de una manta? Las chimeneas evocan un sinfín de sensaciones, siempre asociadas a momentos de calma, relax, felicidad. Las chimeneas de leña requieren instalación, pero ¿te imaginas disfrutar de sus llamas sin pensar en mucho más que en rellenar un depósito y encenderlas? La solución: biochimeneas o estufas de bioetanol. Puramente decorativas, funcionan con un combustible que no genera olores, humo ni residuos, y sus diseños son únicos: vanguardistas o clásicos, dependiendo de la decoración de tu hogar. La belleza de los diseños convierte las estufas de bioetanol en protagonistas de los espacios. Además, la llama se mantiene visible de manera continua, creando un efecto romántico, que evoca al efecto de las velas centelleando en la distancia.

¿Qué te parece la idea?

Aprende cómo elegir una estufa de bioetanol

Descubre cómo crear ambientes cálidos y decorar

La gama de productos Bio+ es la última apuesta en estufas de pellets de Leroy Merlín. Esta colección presenta cuatro estufas (con diferentes potencias y acabados) con unas prestaciones que las hacen únicas frente al resto.

Las estufas Bio+ cuentan con un diseño elegante y sofisticado y están hechas con materiales de alta calidad. Poseen un rendimiento muy alto con una autonomía de entre 7 y 19 horas.

Aunque el pellet es su combustible principal son policombustibles, es decir, tienen la posibilidad de funcionar con pellets, huesos de aceituna o cáscaras de almendras. Y, para ponerlas en marcha, puedes escoger la potencia o la temperatura e incluir la opción de conectarlas al termostato de tu casa.

¡Y conectarlas desde el móvil! Estas estufas tienen conexión wifi y te ofrecen la posibilidad de controlar de manera remota la temperatura a través del móvil, Tablet u ordenador. De esta manera, podrás caldear la habitación a tu gusto sin la necesidad de levantarte. ¡Desde tu sofá!

Aprende cómo elegir entre los tipos de estufas de pellets bio+

Descubre lo último en estufas de pellets Bio +

Tener una estufa de pellets en tu salón es tener el futuro en tus manos. El pellet es una de las alternativas más sostenibles para generar calor en tu hogar. Es un sistema respetuoso con el medio ambiente y aporta un importante ahorro económico. Y más, si lo que adoptas es una estufa de pellets sin electricidad, que no está conectada a una red eléctrica y que, por tanto, no requiere de un servicio de puesta en marcha por parte de un técnico especializado al no contar con componentes electrónicos.

Estas estufas de pellets sin electricidad funcionan de una manera totalmente manual y por convección natural: su diseño está pensado para favorecer el flujo del aire.

El mecanismo es muy sencillo: los pellets caen por la fuerza de la gravedad y van empujando la ceniza, que va depositándose en un cenicero. Los nuevos pellets se irán deslizando hacia la caja de combustión cuando los anteriores se vayan quemando y dejen espacio a las piezas nuevas.

Lo único que tienes que hacer es utilizar pastilla y líquido de encendido para prender los pellets.

¿Te apetece probar esta nueva innovación? En Leroy Merlín tienen modelos ideales para pisos urbanos y casas de campo donde relajarte y alejarte del mundanal ruido.

Aprende cómo elegir entre los tipos de estufas de pellets

Descubre las estufas de pellets sin electricidad

Con un enchufe, ¡todo listo!

Las chimeneas eléctricas se han convertido en una opción muy demandada para dar calidez a espacios, consagrándose como una tendencia decorativa en auge. Proporcionan calor y, además, no necesitan obras ni salida de humos porque no los producen.

Existen diferentes modelos que se adaptan a tu tipo de casa. Si vives en un piso, pero te gustan las chimeneas y su efecto “tranquilizador”, el diseño de la pantalla plana es perfecto para ti. Es un tipo de chimenea que se incrusta en la pared, ocupa el mínimo espacio y proporciona limpieza visual en la estancia donde se coloca, además de un efecto de fuego muy realista.

Por otro lado, hay un modelo que copia la estética de las chimeneas de leña tradicionales y aporta mucha calidez a tu salón. Este tipo de chimenea es perfecto para cualquier tipo de vivienda. En ambos casos su instalación es muy sencilla, únicamente hay que enchufarlas.

En Leroy Merlín encontrarás un modelo único de estas chimeneas eléctricas: las Dimplex. Una gama equipada con una tecnología opti – myst con efecto vapor de agua, que funcionan conectadas a una toma de agua corriente, sin fuego real, aportando una mayor seguridad.

Aprende cómo elegir chimeneas eléctricas

Descubre las chimeneas eléctricas, confort y calidez sin obras

El aluminio es un elemento muy fácil de reciclar y es uno de los más abundantes en el planeta, por lo que su uso es mucho más sostenible y responsable con el medio ambiente. En Leroy Merlín disponemos de una amplia oferta de radiadores de aluminio, entre los que se encuentran los de nuestra marca propia, Equation.

Los radiadores hechos con el aluminio como material principal tienen un nivel de emisividad muy alto y necesitan menos agua para funcionar, lo que supone un ahorro para el consumidor en la factura de la calefacción. Están diseñados para mover una mayor cantidad de aire y calentar el agua rápidamente, lo que les convierte en una alternativa muy eficiente. Otra de sus ventajas es la ligereza, que facilita notablemente su instalación y permite fijarlos en cualquier pared.

Equation ofrece unas de las mejores relaciones calidad-precio del mercado. Los radiadores de aluminio Equation de Leroy Merlín están fabricados por el fabricante italiano Fondital, el líder mundial del sector, a partir de un aluminio 100% reciclado.

Aprende cómo elegir radiadores de aluminio

Descubre los radiadores de aluminio, la opción más práctica para calentar tu hogar

¿Qué te parecen estos sistemas de calefacción? ¿Quieres saber cuál es el ideal para ti? Visita Leroy Merlín o entra en el artículo asociado a cada sistema de calefacción y encuentra el que mejor se adapta a tu hogar.

e adapta a tu hogar.