Un científico descubre que los hongos "hablan" entre ellos: Tienen un lenguaje de hasta 50 "palabras"

Los hongos emiten impulsos eléctricos a través de las hifas, filamenttos que están bajo tierra. En varios estudios se ha considerado que tienen una especie de "comunicación" entre ellos, para mantenerse unidos. Si se encuentran en contacto con la madera, la actividad eléctrica se intensifica. Esto es una forma de alertar que en ese lugar hay una reserva de alimento bastante buena. Que estos organismos de origen vegetal pueden comunicarse entre sí a través de un lenguaje similar al de los seres humanos es una teoría que sostiene Andrew Adamatzy, un investigador de la Universidad de Bristol (Inglaterra). Su investigación se ha publicado en la revista 'Royal Society'.

Andrew quiso estudiar este fenómeno, por lo que introdujo unos microelectrodos en los conjuntos de hifas (denominado micelios) de cuatro hongos diferentes: hongos fantasma (Omphalotus nidiformis), hongos Enoki (Flammulina velutipes), hongos de branquias abiertas (Schizophyllum commune) y hongos oruga (Cordyceps militaris).Tras esto, analizó la intensidad y el ritmo de los impulsos eléctricos. Descubrió que estos organismos tienen un sistema de comunicación mucho más complejo de lo que se creía. A parte de comunicarse entre ellos, resulta que tienen un "idioma" propio, basado en hasta 50 "palabras" (secuencias de actividad similares a palabras).

Los patrones de actividad eléctrica son similares a los del ser humano

"Encontramos que el tamaño del léxico fúngico puede ser de hasta 50 palabras; sin embargo, el léxico básico de las palabras más utilizadas no supera las 15 o 20 palabras. Las especies S. commune y O. nidiformis tienen el léxico más amplio, mientras que las especies C. militaris y F. velutipes tienen uno menos extenso", explica Adamatzy. Sin embargo, esta investigación podría tratarse de patrones menos importantes, que sean simplemente aleatorios. Aunque el científico autor del estudio no lo considera así, ya que dice que hay demasiadas similitudes con el procesamiento de información de otros sustratos vivos de diferentes clases, familias y especies.

Para Andrew lo que más llamó la atención de su análisis fue que los patrones de la actividad eléctrica de los hongos son muy parecidos a los que tiene el sistema nervioso central del ser humano, ya que sus distintas partes del cuerpo también se comunican a través de señales eléctricas. En estudios anteriores ya se había detectado que las hifas son capaces de transmitir información al igual que las neuronas del ser humano. La investigación de Andrew muestra que la actividad eléctrica de los honfos podría tratarse de una forma de lenguaje. Después de descubrir que el "idioma" de los hongos se trataba de unas 50 palabras, halló que la longitud media de cada "palabra" era de 5,97 letras.

Es decir, que se trata de un lenguaje más complejo que el español, que tiene una media de 5 letras por palabra. Aunque sigue sin ser tan complicado como el ruso, cuya media son 6 letras por palabra. Esto generó una clara duda, ¿De qué hablan los hongos? A lo que Adamatzy contestó que hablan de su propia integridad y de fuentes de alimento que encuentran. No obstante, hay algunos científicos que se muestran un tanto escépticos, puesto que consideran que se necesita investigar más sobre el tema para poder corroborar que los hongos se comunican como los hombres. Por ello, el científico autor del estudio considera que "la investigación futura debería ir en tres direcciones: estudio de variaciones entre especies, interpretación de una gramática fúngica y reconsideración del tipo de codificación".