“No ganaron peso”: el único momento del día en el que el chocolate ayuda a quemar grasas

Una ingesta alta de chocolate con leche por la mañana puede ayudar a quemar grasa y reducir los índices de glucemia en mujeres posmenopáusicas. Esta es la principal conclusión que se alcanza en un trabajo dirigido por la catedrática Marta Garaulet de la Universidad de Murcia (UMU) y el doctor Frank Scheer, del Brigham and Womens Hospital en Boston (EE.UU)

El trabajo forma parte de la tesis doctoral de la doctoranda de la UMU Teresa Hernández-González y es el primero en humanos que estudia los efectos del chocolate sobre el metabolismo según la hora a la que se toma. En COPE.es hemos recogido el testimonio de Garaulet, directora de este estudio, que ha asegurado que esta investigación reitera que "no todos los alimentos son buenos o malos. Hasta un alimento como el chocolate con leche, que nos sentimos culpables cuando lo tomamos. Está demostrado que dependiendo de la hora a la que se tome tiene distintos efectos, a veces positivos. El conjunto de la dieta es importante".

Las mujeres posmenopáusicas tienen un factor de riesgo para la obesidad y tendencia a acumular grasa en el abdomen y, pese a esto, la ingesta de chocolate diaria durante 14 días no les hizo engordar. Una buena noticia, sin duda.









Se demostró que la ingesta de alimentos se reduce en 300 kilocalorías si el chocolate se consume por la mañana y en 150 kilocalorías si se toma de noche. Estas cifras en ningún caso compensan las 542 kilocalorías ingeridas con el chocolate, por lo que el efecto de no engordar seguramente se debía a otros factores.

Además, si el chocolate se toma por las mañanas, en el periodo de los quince días siguientes se observa que se reduce la glucemia en ayunas en un 4,5%, mientras que aumenta la oxidación de las grasas en un 26% y la circunferencia abdominal se reduce en un 2%; es decir, tomar chocolate por la mañana ayuda a bajar el azúcar en sangre y promueve la movilización de grasas del cuerpo.

Si se toma por la noche se producen cambios metabólicos, como que aumente la actividad física espontánea en un 7%. Además, también aumenta la disipación del calor tras las comidas en un 1,3%, por lo que con la misma cantidad de ingesta se acumula menos energía.

Por tanto, "esto ratifica resultados previos que muestran que la hora a la que se come es muy importante. En el caso del chocolate, lo hemos elegido porque tiene mucha energía, es una entrada de muchas calorías en un momento. Se hace en una ventana de tiempo en no más de 1 hora", indicaba la experta. De hecho, añadía que "los efectos beneficiosos del chocolate comiéndolo por la mañana que baja incluso el azúcar en sangre creemos que se ha tomado en la primera hora después de levantarse pero si se distribuyese a lo largo de la mañana no tendría el mismo efecto".

Con esta investigación también se ha pretendido dar la importancia que se merece a este alimento, ya que "es un alimento al que se recurre cuando se tiene hambre emocional. Y lo que vemos en estudios previos es que el chocolate cuando prohibe produce más atracón y casi a escondidas. Hay que quitarle ese sentimiento de culpa al chocolate y se puede extrapolar a otras cosas".

Ahora se mirará al chocolate con otros ojos, gracias a las conclusiones que han extraído en este estudio del que han formado parte expertos estadounidenses y españoles.