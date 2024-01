Chabeli Navarro se desmarca de la polémica entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén

MADRID, 12 (CHANCE)

Chabeli Navarro se ha convertido en uno de los azotes televisivos de Bertín Osborne en los últimos meses. Después de salir a la luz que el cantante esperaba un hijo junto a Gabriela Guillén, la sevillana daba un paso al frente y aseguraba que ella también se quedó embarazada del artista pero que éste la había convencido para abortar.

Desde entonces, y a pesar de que los abogados de Bertín anunciaron querella por sus declaraciones, han sido numerosas las ocasiones en las que Chabeli ha arremetido públicamente contra el presentador. Sin embargo, y tras el nacimiento del bebé de Gaby, la ex de Antonio Tejado parece haber echado el freno y ahora prefiere mantenerse al margen de la decisión del cantante de pedir las pruebas de paternidad, y de la fisioterapeuta de decirle 'no' y asegurar públicamente que va a criar sola a su hijo.

"La verdad es que procuro pasar un poquito del tema. En su momento me afectó más de lo que yo pensaba y dije, 'bueno, paso'. Me sale cualquier noticia y la paso aunque sé que Bertín ha dicho que no quiere ejercer de padre" ha explicado con indiferencia, desmarcándose de la guerra abierta que el artista mantiene con su ex.

"La decisión de Gabriela es respetable, pero se lo tenéis que preguntar a ella, no a mí, porque no tengo ni idea. Pero ella está en su derecho también a no hacerse las pruebas de paternidad, ya está. Quien tiene que responder eso son ellos dos, pregúntale a ellos dos. Yo paso ya del tema" ha asegurado, dejando claro que no quiere saber nada de Bertín.

Sin entrar a comentar que el presentador haya contado que se enteró del nacimiento del bebé de Gabriela por un amigo en común, y que ni siquiera se ha puesto en contacto con ella, Chabeli sentencia que "nada de lo que les ha pasado a ellos en ningún momento es normal".

"Yo estoy tranquila, siguiendo mi vida y todo mi tema con Bertín es un tema de abogados y no puedo hablar" ha revelado, evitando con una postura que llama la atención en ella mandar ningún mensaje a Gabriela en estos momentos: "No soy amiga de ella y no le voy a dar ningún tipo de consejo porque no tengo ningún tipo de relación con ella, así que haga lo que crea oportuno con las pruebas de paternidad, que lo haga y ya está".