Cerrado "por motivos obvios" o "hasta ni idea": Los carteles del coronavirus

Loli Benlloch

Del "cerrado por motivos obvios" al "cerrado de momento hasta que abramos", "cerramos hasta... ni idea" o porque "estamos todos bien y queremos seguir así": Los carteles que los comercios han colgado para avisar de que no suben la persiana por el coronavirus son variados y hasta curiosos.

Escritos a mano o a ordenador; de pequeño o de gran formato; sucintos o extensos, algunos de estos carteles se pusieron antes del inicio de la cuarentena y otros se han renovado durante ella, y los hay que, además de informar de por qué y hasta cuándo cierran, aprovechan para transmitir recomendaciones y deseos.

LAS CAUSAS: "VACACIONES POR CORONAVIRUS"

La forma de expresar las causas del cierre incluye desde el comercio que explica que lo hace por "motivos obvios" o el que lo atribuye "a las circunstancias por todos conocidas", a los que lo justifican "por el momento delicado que pasamos", "por cautela y responsabilidad", o "por activación del protocolo de seguridad".

Hay quien anuncia que no sube la persiana "por descanso" o porque está de "vacaciones por coronavirus", y quien, tras justificar el cierre "por temor al contagio y a la propagación" de la COVID-19, aprovecha para afirmar que piensa que las medidas de protección adoptadas "no son suficientes".

También se puede encontrar algún cambio en el nombre del virus ("Cerrado por COVIC-19") o en el orden de los factores ("Cerrado por alarma de estado"), y carteles que hablan de cierre ante "las circunstancias que nos rodean" o "a la vista de la cuarentena", así como el que lo hace "por tu salud y la de todos".

Y no faltan los locales que explican que no abren "como acto de respeto" hacia sus clientes y "de colaboración con toda la ciudadanía"; los que sostienen que no lo hacen porque sus clientes y empleados "son lo primero", y quienes arguyen que no quieren "que colapse el sistema sanitario".

LA TEMPORALIDAD: "CERRADO DE MOMENTO HASTA QUE ABRAMOS"

Hay comercios que el día que cerraron pusieron en sus carteles una fecha concreta de reapertura que no han podido cumplir -y que algunos han tachado-, o indicaron que sería por "unos días" o "mínimo dos semanas".

No obstante, la mayoría de carteles opta por la ambigüedad y se habla de que cierran "temporalmente", o "hasta que pase todo", "durante un tiempo indeterminado", "hasta fecha indefinida", "hasta nuevas órdenes", "hasta nuevo aviso", "hasta que las circunstancias y recomendaciones cesen" o "hasta que esta situación se solucione".

Para no pillarse los dedos, hay quien anuncia que cierra "de momento hasta que abramos" y quien confiesa que cierra "hasta ... ni idea", pero también se pueden encontrar mensajes más cálidos, como el de esta peluquería: "Cerrado hasta que podamos darnos un abrazo".

LA EXTENSIÓN: DE 3 PALABRAS O 170

"Cerrado por pandemia": solo tres palabras ha necesitado una cafetería para argumentar su cierre, aunque la mayoría de carteles da más explicaciones.

Una floristería explica en un folio entero que durante más de 130 años ha estado abierta de forma ininterrumpida y que "ni una Guerra Civil, ni dos Guerras mundiales, ni ninguna crisis económica ni sanitaria" había causado su cese temporal, algo que ahora les resulta triste.

Hay comercios que miran el lado práctico e invitan a pasarse por su página web, como la zapatería que indica que "a pesar del estado de alarma, no te quedes sin zapatos", o la tienda que invita a "seguir el movimiento #YoComproEnCasa", y los que afirman que seguirán atendiendo a distancia "al 200 %, como siempre".

Y no faltan los comercios que ponen en los carteles su teléfono, como la estilista que lo hace por "si alguna clienta necesita color o saber cómo y con qué cuidar su cabello durante este tiempo", o el taller que entiende "que el cliente pueda necesitar o preguntar sobre cualquier trabajo".

CON DESEOS: "POR FAVOR, TODOS A CASA"

Algunos comercios ni siquiera ponen que están cerrados ni por qué, sino que sus carteles son más bien peticiones: "Por favor, todos a casa, así será más corto". O "Seamos responsables. Nos vamos a casa. Hazlo tú también. Juntos podemos vencer el virus".

"Ya habrá tiempo de salir más adelante, solo si ahora nos quedamos en casa" o "Ahora toca mimarse en casa" son otros de los mensajes de los carteles, en los que abundan las etiquetas como #YoMeQuedoEnCasa, #QuédateEnCasa o #ElegimosSalvarVidas y las frases de ánimo.

Y entre otros carteles, una comunidad religiosa pide rezar para "que cese pronto la pandemia", y un local denominado Antiguo Almacén de Dientes afirma que las piezas que les caigan a los niños seguirán siendo recogidas y pide: "Adultos, ayudadles a seguir creyendo en la magia". EFE

lb/cbr/bal