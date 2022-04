Cavalier Spaniel y Bulldog Inglés: Estas son las dos razas que Noruega ha prohibido criar y sus motivos

El Tribunal noruego ha prohibido la cría de dos razas de perros, ya que consideran que sus condiciones de salud y su calidad de vida son incompatibles con la Ley de Bienestar Animal que tienen en el país. Se trata del Bulldog inglés y el Cavalier King Charles Spaniel. Ambas razas se caracterizan por tener un cráneo ancho y el hocico corto, en definitiva, son "chatos". Su fisionomía es el resultado de la cría selectiva por parte del humano para crear perros estéticos. No obstante, nadie ha tenido en cuenta los problemas de salud que pueden padecer estos animales.

Entre ellas están: dificultades al respirar y tragar, trastornos digestivos, apnea del sueño, problemas oculares y una larga lista de enfermedades más. Además, son más propensos a sufrir un golpe de calor en la temporada de verano, ya que no refrigeran bien por su complicada respiración. La decisión tomada por el país ha sido muy bien recibida por parte de las asociaciones que defienden los derechos de los animales, aunque los criaderos no están contentos con la resolución, ya que estas razas se venden a un alto precio por tatarse de animales de "pura raza".

Estas razas son producto de la endogamia

El problema que tienen los perros de pura raza es que son producto de la endogamia, por lo tanto tienen un alto grado de consanguinidad entre ellos, esto provoca que la mayoría de los ejemplares herede los trastornos de salud que acaban sufriendo. Esto es lo que ha argumentado la Sociedad Noruega para la Protección de Animales (NSPA), quien inició la propuesta que llegó a juicio a finales del año pasado (2021). La NSPA reportaba que los Cavalier suman unos 25 trastornos heredados, mientras que el bulldog inglés acumula hasta 40.

Por lo tanto, la cría de estas dos razas iba en contra de la Ley del Bienestar Animal, la cual estipula que se debe fomentar una cria basada en un buen estado de salud de los animales. Pero no solo eso, sino que también expusieron que en los últimos diez años, más de la mitad de los bulldogs tuvieron que nacer mediante una cesárea en Noruega. Esto es consecuencia de que las caderas de las hembras dificultan un parto natural. No obstante, este no es el único problema grave de salud que padece este animal, también tienen problemas dermatológicos, cardiacos y ortopédicos con mucha frecuencia.

Se pretende mejorar la salud de los animales

Por otro lado, el Cavalier tiene fama de ser un perro propio de la aristocracia inglesa, de ahí que en su nombre completo aparezca el rey Carlos. Sin embargo, ser de la realeza no le quita los problemas de salud que le provocan la crianza selectiva: dolores de cabeza por poseer un cráneo pequeño, daños oculares y su principal causa de muerte son los infartos cardíacos congénitos. A pesar de que la decisión aún no ha sido trasladada a la ley, esta prohibición ha abierto un debate que llevaba años desaparecido.

Este discusión se basa en la crianza selectiva, cuyo único objetivo es buscar una estética que genere unas características físicas a gusto del ser humano. No obstante, esta nueva ley no quiere promover niva a causar que las razas desaparezcan, ya que sí está permitido que se les empareje con otras razas de perros sanos, con el fin de mejorar la salud de los descendientes, eliminando las probabilidades tan altas que tienen de padecer dolencias actualmente, así como que no haya tanta consanguinidad.