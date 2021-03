Casi 9 millones de cambios de operador de telefonía en 2020

Ni la pandemia ni las restricciones durante una parte del año a este tipo de operaciones impidieron que a lo largo de 2020 se efectuaran en España casi 9 millones de portabilidades. La mayoría de ellas, 6,8 millones, fueron de operador de móvil y 2,1 millones de telefonía fija. El confinamiento disparó además la contratación de líneas de fibra para mejorar su conexión a Internet y acceder a televisión por cable.

En concreto se contrataron 115.000 nuevas líneas de fibra cada mes el año pasado, un 12 por ciento más que el año anterior porque de lo más valorado por los consumidores como reconoce María, de 50 años, es la calidad de la conexión para acceder a plataformas audiovisuales que es algo que se utiliza mucho y más hoy en día”.

Además de la calidad del servicio, los usuarios valoran el precio y la estabilidad. Si hay algo que les molesta y que les hace reticentes al cambio según explican es la presión de los operadores.

“Que es un follón cambiar, siempre te están llamando con ofertas y demás y yo lo que aprecio es que no me molesten y que no alteren las tarifas” explica César de 40 años.

Aixa, de 51 años, también se queja de tener que soportar llamadas constantemente “y aunque uno dice que no igualmente insisten y es contraproducente porque uno tiene suficiente información y sabe cómo buscarla y no va a cambiar porque le presionen”.

“Te dan ofertas, pero luego la oferta se pasa y te meten el pufo todos”, se queja Ricardo de 34 años.

¿Qué debemos de tener en cuenta antes cambiar de operador?

Para evitar problemas y sorpresas en el cambio de precios, lo primero es no contratar nada directamente por teléfono según explica a COPE Arantxa Goneaga que es profesora de derecho de la UOC y socia del Círculo Legal.

“Las compañías han ido facilitando el proceso para hacer el cambio. Es importante leer la letra pequeña y no dejarse hacer una contratación vía telefónica sino pedir la documentación y ver exactamente qué es lo que estamos contratando para evitar problemas”, señala esta abogada.

Es importante comprobar, subraya, si hay o no una permanencia por la que nos pueden penalizar con una indemnización si abandonamos esa compañía antes de un tiempo determinado que como máximo pueden ser dos años “esto siempre que la reclamación no sea abusiva es legal y la tendencia es que cada vez sean periodos más cortos”.

Además, explica Goneaga, debemos fijarnos no solo en lo que contratamos sino en con quién lo contratamos “si directamente con la compañía telefónica si hay además un intermediario que podría establecer también su propia permanencia lo que implicaría que podríamos tener dos penalizaciones algo menos habitual en particulares que suelen contratar directamente que en empresas”.

Y otro aspecto interesante a tener en cuenta es que “las compañías ya no se limitan solo a ofrecer telefonía, sino que abarcan mucho más sus servicios y por eso tenemos que estar atentos a qué nos ofrecen y qué es lo que estamos contratando para no duplicar”.

Y por último está el derecho al desistimiento o lo que es lo mismo "disponemos de 14 días para dar marcha atrás a la operación si nos arrepentimos sin penalización alguna por parte del operador o intermediario".

¿Hay algo que hacer frente a la publicidad abusiva?

Esta abogada considera que sí hay posibilidad de ponerle coto a esas llamadas constantes de las que se quejan los usuarios para justamente tratar de que hagamos una portabilidad y cambiemos de compañía.

“Deberían intervenir por un lado la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMV) por el método abusivo que utilizan para hacer estas llamadas y por otro lado la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para averiguar de oficio donde sacan todos esos los listados con números de teléfono con los que nos llaman y nos hacen estas propagandas para cambiar de operador”.

La propia Goneaga admite recibir “dos llamadas a la semana de compañías que pretenden que cambie mi línea a otra empresa y que no saben ni a quién están llamando, es algo realmente problemático”.