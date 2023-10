Carmen Morales se deshace en halagos hablando de Fabiola Martínez: "Es un amor de mujer"

MADRID, 30 (CHANCE)

Tras lo ocurrido con la Selección Española de Fútbol en los últimos meses, muchos rostros conocidos han aprovechado su presencia ante las cámaras para apoyar a las jugadoras de La Roja y denunciar públicamente situaciones que han vivido de abuso de poder. Hace unos días, hablábamos con Carmen Morales y ella misma nos confesaba que había sido víctima de una situación desagradable e injusta.

Muy sincera, la hija de Rocío Dúrcal nos desvelaba que "me intentaron despedir del trabajo, pero no lo consiguió" y nos aseguraba que, ante estas situaciones, ella prefiere plantar cara: "yo soy muy de enfrentarme a las situaciones, enfrentarte a la situación y decir 'esto no es correcto' y te enfrentas a ello y ya está e intentar dejar las bases ahí bien, bien asentadas".

Por otro lado, preguntábamos a Carmen por la polémica que han protagonizado estos días sus amigos, Bertín Osborne y Fabiola Martínez y nos dejaba claro que prefiere no meterse en lo último ocurrido entre la expareja, pero sí que ha indicado que la venezolana "es un amor de mujer y es una mujer súper fuerte".

La hija mayor de Rocío Dúrcal también tuvo un bonito recuerdo para la recordada María Teresa Campos, ya que "amaba la música, siempre contaba con mi madre para muchas cosas y siempre estaba apoyando al artista".

Por último, ya que fue compañera de Rodolfo Sancho, le preguntábamos por el caso de su hijo y nos ha reconocido que el caso de Daniel Sancho le ha impactado, pero prefiere optar por la discreción: "no quiero entrar ahí porque es un tema muy delicado".