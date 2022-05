Carlos Alcaraz explica el truco de su dieta a base de pasta para conseguir un extra de energía a diario

Carlos Alcaraz se ha convertido en el deportista del momento. El tenista murciano ha copado el protagonismo de todas las portadas deportivas tras su victoria en Madrid antes del comienzo de Roland Garros en París.

Alcaraz se convirtió el séptimo jugador del mundo tras su victoria ante Zverev en Madrid. Le bastó con una rotura en el sexto juego para abrir brecha. Situarse con 5-2 y allanar el camino para tomar ventaja. En el segundo, con Zverev dimitido, la rotura llegó antes. El partido se aceleró. Hizo tres breaks, en el tercero, quinto y séptimo. Todo fue rodado.

Fue un visto y no visto para Alcaraz que no conoce la derrota en finales. Ha jugado cinco y las ha ganado todas el murciano, que ya acumula siete triunfos seguidos con jugadores situados entre los diez mejores del mundo.

"Me lo paso bien jugando al tenis, pegando, con dejadas, me lo paso genial con el público y eso es lo que intento en cada partido. El año pasado viví todos estos momentos con estos jugadores y eso me hizo aprender. Ahora pienso que puedo ganar, que puedo hacerlo muy bien. Y eso es lo que cuenta, confiar en ti mismo y que puedes ganar a cualquiera", dijo el español en la pista.

Alcaraz, a semifinales.EFE





El español ya tiene cinco títulos. Dos de ellos del Masters 1000, los de mayor rango después de los Grand Slam. El campeón más joven en la historia del Mutua Madrid Open, el pentacampeón de menor edad desde que Nadal consiguió siete a la misma edad hace ahora diecisiete años, apunta a más. "Se necesitan millones de horas de trabajo y que el tenis no sea una obligación. Pasarlo bien y trabajar", es su filosofía.

Ahora, Carlos Alcaraz se encuentra en su localidad natal recuperándose de cara a París, después de haber decidido no participar en el Master 1000 de Roma. En este sentido, la vista está puesta en la tierra batida de Roland Garros, donde se puede volver a cruzar con otros grandes tenistas del circuito como Rafael Nadal o Djokovic.

El plato de pasta perfecto para Carlos Alcaraz

Pero, detrás de toda gran victoria, a una dura rutina, tanto de entrenamiento como de hábitos de vida. La alimentación juega un papel fundamental en esa preparación. Por ello, el propio Carlos Alcaraz explicaba hace unos días en 'El Hormiguero' uno de sus secretos alimenticios antes de saltar a la pista, basado en pasta y que tú mismo te puedes preparar para conseguir energía extra para afrontar el día.

Carlos Alcaraz, en El Hormiguero, de Antena 3, con Pablo Motos





"Una hora y media antes de un partido, como un pasta con crema de cacao 100%, dátiles y aceite de oliva para que me dé energía", explicaba el tenista en el plató de Pablo Motos.

En esta receta, la ambrosía, uno de los principales ingredientes de este plato, se prepara a partir de dátiles, avellanas, aceite de oliva virgen extra, cacao en polvo y lecitina.