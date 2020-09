Cantabria.- La campaña de vacunación contra la gripe comenzará el 5 de octubre y se hará con cita

Como novedad este año los docentes entran en el grupo con prioridad para ponerse la vacuna

La campaña de vacunación contra la gripe comenzará en Cantabria el día 5 de octubre y se hará de forma "ordenada" y con cita previa para evitar aglomeraciones en los centros de salud por prevención frente al Covid-19.

Así, los centros citarán a los ciudadanos para ponerles la vacuna y lo harán en horario de mañana y tarde, ya que tendrán que hacer un "esfuerzo adicional" para cumplir los criterios de "higiene y racionalidad".

Así lo ha anunciado el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, durante su participación este miércoles en una nueva edición del Foro Ser Cantabria, la primera de vuelta al formato presencial tras varias celebradas de forma virtual.

Tal y como ha recordado, los grupos prioritarios para recibir la vacuna son los mayores de 65 años -aunque en la región se vacuna a todos los mayores de 60-, personas con patologías que pueden complicarse con una infección de gripe y colectivos esenciales entre los que están las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Protección Civil, bomberos y sanitarios.

Y como novedad este año se incluirá al personal docente en este grupo, además de que se hará un "esfuerzo" por conseguir mejores cuotas de vacunación entre el personal sanitario, según ha indicado el consejero.

Además, Rodríguez ha precisado que el objetivo es poner todas las dosis de las que dispone la Comunidad Autónoma, en total 182.000.

Asimismo, ha explicado que vacunar de forma indiscriminada a toda la población "no sería una medida eficiente", no lo hace ningún país y no lo recomienda la OMS en base al criterio de eficiencia con el que se trabaja en Sanidad, consistente en un cociente entre el objetivo y el coste de la medida.