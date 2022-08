2 de cada 10 trabajadores sufren estrés posvacacional

Readaptarse a la rutina siempre implica un esfuerzo. El problema es cuando la vuelta al trabajo nos genera malestar o nos impide dormir. En mayor o menor medida 2 de cada 10 trabajadores tienen problemas físicos o emocionales cuando se reincorporan tras las vacaciones de verano. Lo notan en su motivación y también en su rendimiento, pero es pasajero. Suele durar unos 10 a 15 días y es lo que algunos expertos denominan como síndrome posvacacional.

En la familia de Gorka, Maider, Patricia y Amaya no todos afrontan igual el final del veraneo. Al padre Gorka no le suele costar mucho volver al trabajo porque según nos cuenta lo que hace le llena. A Patricia, su mujer, no es tanto la reincorporación lo que le preocupa como el volver a estar pendiente del reloj en todo momento y compaginar su trabajo con los horarios de sus dos hijas. A la mayor, Maider le impone empezar el bachillerato, pero también le apetece por ver a sus amigas y continuar con el baile, mientras que Amaya, que cursará tercero de la ESO, admite que prefiere las vacaciones pero que sabe que tiene que volver y que por ello cuanto antes se mentalice mejor.

En su caso, la adaptación previsiblemente será buena, pero para otras personas esa vuelta es bastante más traumática. Según los expertos consultados por COPE, influyen tanto la personalidad como las condiciones de trabajo y también la duración del descanso. A mayor desconexión y mayor dureza del puesto laboral mayores suelen ser también las dificultades.

“Cuando fracasa el proceso de adaptación, hay un malestar y se acusa falta de rendimiento. Hay síntomas físicos como el cansancio, la fatiga, la somnolencia e incluso dolores musculares y problemas de concentración. Y hay también síntomas psíquicos que son la irritabilidad, el enfado, el cansancio, la apatía o la desmotivación laboral” explica en COPE Fernando Mora jefe de la sección de Psiquiatría en el Hospital Universitario Infanta Leonor.

Cuando esto sucede se puede hablar de “síndrome posvacacional” y la buena noticia es que no suele prolongarse en el tiempo. “A los 10 o 15 días debe desaparecer o al menos el malestar debería ir disminuyendo, si la evolución no es positiva lo prudente es esperar unos días más y finalmente si los síntomas son persistentes ir al médico” señala Mora.

El tratar de hacer más agradable nuestra vuelta al trabajo también depende de nosotros. Hay ciertas pautas que recomiendan expertos como Delia García, psicóloga del servicio BluaU de Sanitas, para limitar al máximo la posibilidad de desarrollar un trastorno adaptativo tras el parón veraniego similar a un cuadro de estrés o de ansiedad al no vernos capaces de responder a la demanda del entorno laboral:

-Regresar un par de días antes de la reincorporación y si no es posible ir adaptando en ese final de veraneo lo más posible los horarios a los que tenemos en nuestro día a día laboral.

-Ser conscientes de que el malestar es pasajero.

-No ser tan autoexigentes desde el primer momento, darse un margen.

-Regular la alimentación y el sueño cuanto antes. Limitar el alcohol. En definitiva, volver a hábitos saludables de vida.

-Mantener actividades de ocio ya sea antes o después del trabajo y los fines de semana.

-Tratar de tener una actitud positiva valorando lo que nos aporta nuestro trabajo.

“Las personas más propensas a sufrir el síndrome posvacacional son personas que tienen menor tolerancia a la frustración y también trabajadores que disfrutan de vacaciones más largas lo que puede complicar la vuelta al igual que personas que trabajan en entornos desagradables o con mal clima laboral, a las que no les gusta su trabajo o que no se sienten valoradas, a esas personas les suele costar un poco más que a otras” explica García.

Aunque el 20 por ciento se ve afectado en mayor o menor medida, a las tres semanas la cifra es ínfima. Más allá del mes si el malestar persiste ya conviene visitar a un especialista porque puede haber latente una enfermedad como un trastorno de ansiedad generalizada o un cuadro de estrés crónico que sí requerirán de supervisión médica.