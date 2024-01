2 de cada 10 personas abandonan el gimnasio a los 3 meses de apuntarse

Apuntarte e ir al gimnasio son dos acciones que no siempre van de la mano. 2 de cada 10 personas que se inscriben para hacer deporte lo acaban dejando a los 3 meses. Febrero, y no enero, es el mes con mayor número de altas junto con octubre, pero el número de inscripciones es cada vez menos estacional. Convertir el ejercicio en una rutina en lugar de algo esporádico y, sin pasarnos tampoco, es clave para cuidar de nuestra salud.

15,3 millones de personas, el 37,7 por ciento de las personas de más de 16 años, hacen actividad física de forma regular en España, pero otros 11,1 millones (el 27,4 por ciento) admite que lleva una vida sedentaria en su tiempo libre, según refleja el módulo de Salud de la Encuesta de Condiciones de Vida 2022.

Según estos datos que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE), Extremadura (44 por ciento), Principado de Asturias y Castilla y León (43,7 por ciento) son las comunidades autónomas con más personas activas y Murcia (37,8 por ciento), Andalucía (32,5 por ciento) y Galicia (30,5 por ciento) son las regiones que mayores porcentajes de sedentarios presentan.

Acudir a un gimnasio es una de las formas de hacer deporte, además de uno de los famosos propósitos de año nuevo que algunos cumplirán, otros de forma temporal, mientras que algunas personas dejarán para mejor ocasión.

Marina Gómez tiene 22 años y cada enero se apunta al gimnasio. Este año no ha sido una excepción y con el mes casi cumplido reconoce que entre los estudios y el trabajo ha acudido muy poco al centro deportivo: “me apunté en enero y he ido dos veces contadas. Reconozco que la primera semana con el monitor estoy motivada, pero después ya no. Lo máximo que he ido a un gimnasio con un ritmo regular ha sido un mes y, en esta ocasión, ni siquiera”.

Candela Trenor tiene 25 años, está barajando la posibilidad de hacer deporte para ponerse en forma y por los beneficios que implica para la salud física y mental: “sé qué enero es muy de propósito de nuevo año, pero sí que he estado mirando opciones y he visto dos opciones con clases que me interesan y ya en febrero me apunto”.

“Yo cuando me apunto sí que voy. Con las aplicaciones es fácil reservar una hora de clase y a mí lo que me gusta es el spinning que me sirve para estar en forma y desconectar de los estudios”, asegura Lucía Bote, de 23 años.

La incorporación de muchos jóvenes a partir de los 14 años y el trabajo de fuerza en todas las edades son dos de las tendencias que han notado en los últimos meses en la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas (FNEID). Su gerente, Alberto García, considera que el auge de ejercitarse con pesas “lejos de ser una moda ha llegado para quedarse al recomendarlo también los médicos como medio para un envejecimiento saludable”.

“En enero se suelen reincorporar gente que se da de baja en diciembre, por ejemplo, estudiantes que viven en otras ciudades, es decir, personas que ya tienen la rutina, y, por supuesto, algunas personas que vienen con los famosos nuevos propósitos. Sin embargo, son febrero y octubre los meses con mayor número de inscripciones y, con la excepción de julio y agosto, cada vez hay menos oscilación estacional en las altas, con diferencias inter mensuales que se limitan a entre el 3 y el 4 por ciento”, explica García.

Cifra en el 20 por ciento el porcentaje de nuevas altas con buenos propósitos que se dan de baja a los 3 meses, pero considera que también se va reduciendo “porque la oferta actual de los centros deportivos y gimnasios es muy amplia y eso hace que todas las personas encuentren algo que les gusta y les hace sentirse bien”.

Para persistir y, según García, la clave es “convertir la práctica deportiva en una rutina, un hábito, y no algo esporádico. Y para ello hay que aguantar unas semanas, es muy importante en los primeros días pedir consejo a los monitores y tener un objetivo que seamos conscientes de que no vamos a lograr de la noche a la mañana. Si no tenemos un objetivo, lo que se puede hacer es observar y probar diferentes actividades y opciones de ejercicio hasta encontrar la que más les conviene o divierte”.

Quienes no logran asiduidad en la práctica deportiva, subraya, suelen fracasar por “no darse tiempo a sí mismos, no querer participar, preguntar o integrase o por no tener un objetivo claro. Y es verdad que si empiezas fallando la primera semana, por regla general acabas abandonando”.

Para quienes empiezan en el deporte, Elisa Benito, profesora especializada en fisioterapia y deporte en la Escuela San Juan de Dios de Ciempozuelos https://www.fundacionsjd.org/es/formacion/escuela-universitaria/ recomienda “trabajar la fuerza para ganar tono muscular”. También es importante la zona abdominal que da soporte a todo el cuerpo.

En el caso de quienes fueron deportistas, pero lo han dejado durante un tiempo, recomienda que “la vuelta sea progresiva, haciendo por ejemplo ejercicio un día sí y otro no y trabajando tanto la fuerza como la movilidad”.

Y a las personas que practican regularmente deporte les recomienda trabajar todos los grupos musculares, cosa que no sucede, subraya, si solo corremos o si únicamente boxeamos “es preciso trabajar la parte superior e inferior del cuerpo y podemos hacerlo de muchas maneras, por ejemplo subiendo escaleras de dos en dos o subiendo la cuesta de un parque corriendo en el caso de las piernas o con gomas y pesas para brazos y/o piernas”.

Para cuidar nuestra salud, además de una buena rutina deportiva, debemos cuidar, recuerda, nuestra alimentación, la hidratación y el descanso. Prevenir lesiones también implica, añade Benito, calentar antes de hacer deporte y estirar después, además de descargar los músculos mediante masajes de fisioterapia cada 4 ó 5 semanas.