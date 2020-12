Burlas por el currículum de una concejala de Ada Colau: “Más títulos que Isabel II”

Una de las colaboradoras más estrechas de Ada Colau, la actual alcaldesa de Barcelona, ha sido objeto de críticas en las últimas horas en redes sociales por la larga lista de cargos que ha tenido en sus apenas 36 años. Esta colaboradora esJanet Sanz, actual concejala de movilidad y urbanismo en el Ayuntamiento de la ciudad condal.

Ambas se presentaron a las elecciones del 2015 después de que la formación de la que venía Sanz, Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), decidiera presentarse a esos comicios bajo la misma etiqueta y con un proyecto verde en el horizonte en la cabeza. Tras haberlo conseguido en una ocasión, lo intentaron en una segunda, pero en esta vez Colau se quedó a medio gas. Tuvo que pactar con los socialistas de la ciudad un Gobierno de coalición para el ayuntamiento, algo que sin embargo no ha tenido impacto para Sanz, que se ha mantenido en el puesto durante todo este tiempo.

En diversas entrevistas que ha concedido en estos últimos años la concejala, ha reconocido que una de las pasiones y aspiraciones que ella ha tenido desde que decidiese entrar en política ha sido Barcelona. Así lo dice ella años después, ya más adulta. En varias entrevistas cuenta que su profesora le decía, al ver tal pasión en ella, que algún día viviría en la ciudad, ahora esa misma profesora le dice que ‘no sólo te has ido a vivir, ¡te has ido a transformar Barcelona!”.

Y es que sobre encima de la mesa la podemita tiene grandes retos de cara al futuro que puede tener la ciudad en muchos asuntos dentro y fuera de nuestras fronteras, tales como la conexión del tranvía, las supermanzanas o la lucha contra la contaminación.

No en vano, en los últimos días Sanz ha sido objeto de polémica. En el portal de transparencia de la página web del Ayuntamiento sale todo su historial, bienes y sueldo, una excusa perfecta para que muchos le lancen ataques entre sus hechos como política y sus bienes.

La concejala de Ada Colau en el Ayuntamiento precisamente en las últimas horas ha sido punto de atención después de que un usuario denunciase en redes el extenso Curriculum Vitae que afirma tener en la misma web del Ayuntamiento.

Janet Sanz supera a Isabel II com a persona amb més títols del món pic.twitter.com/cxPWnPbnz8

Según recoge dicho documento, Sanz ha estado durante su etapa política, que comenzó oficialmente en 2004 después de haberse graduado en Ciencias Políticas, en 17 cargos de todo estilo y condición. Destacan algunas como portavoz de la comisión de ecología antes de que ella fuese concejala, presidenta delante de diversos colectivos y presidencia de diversos concejos.

Un hecho que ha provocado que las redes la tomen con ella, ya que consideran que o bien le falta experiencia o que esos puestos simplemente son favores políticos. Aquí abajo se refleja alguno de los comentarios que las redes han publicado contra su figura.

98.192€/ any, són 269€ al dia.

Espero, torno a mirar la calculadora.

Si si, 269€ al dia de sou.

20 càrrecs, tots amb dietes per assistència...que no deuen ser 20€.O sigui que, la teca diària la té coberta.

Una de tres: té superhipoteca, ens enganya o porta un tren de vida...