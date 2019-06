El 'bullying', el acoso que no se acaba a las 5 de la tarde

ACOSO ESCOLAR (Crónica)

Ser la nueva, tener la piel más oscura o preferir la lectura a jugar al fútbol... Cualquier cosa puede convertir a un estudiante en el centro de las chanzas de sus compañeros de clase, de las que no se libra cuando toca la campana porque "el bullying no se acaba a las cinco de la tarde".,"El bullying no se acaba en el instituto, el bullying no se acaba nunca a no ser que te metas en tu casa y no salgas de allí". Lo dice una joven adolescente que sufrió el aco