Brendan Kelbie, el campeón del mundo apilando M&M’s: Esta fue su lucha hasta conseguir el récord

En este mundo hay personas para todo. La competitividad se vuelve una prioridad y por eso han surgido los Guiness World Record. Cada año publican un nuevo libro en el que aparecen los récords que se han logrado. Entre las páginas de su próxima edición estará, sin duda, el joven Brendan Kelbie. Este chico australiano, con tan solo 22 años, tiene ya en su poder 13 récords Guiness. Además, no se centra en hacer las mismas actividades para superarse a sí mismo, sino que los récords mundiales que ha conseguido eran completamente distintos. Por ahora, lleva sobre su espalda el honor de haber sido la persona que más tiempo ha aguantado con una pelota de baloncesto girando encima de sus gafas, durante 29,67 segundos.

Pero esto no es todo, también se llevó el récord de dar el mayor número de giros de banquetas, con un total de 98 vueltas. No obstante, Brendan no se ha retirado de las competiciones por ser el mejor del mundo, así que ha conseguido superar otro récord. Este es el de apilar el mayor número de M&M's. Sí, esas golosinas con forma redonda, revestidos de azúcar y rellenos de chocolate han sido su objetivo. No es el primero en llevarse este récord, sus antecesores fueron el británico Will Cutbill y el italiano Rocco Mercurio, que obtuvieron el título de manera conjunta. Sin embargo, fue Kelbie quien logró batir el récord, amontonando un total de 6 emanems.

A pesar de que pueda parecer algo sencillo, que cualquiera podría superar, lo cierto es que es más complicado de lo que se piensa. El joven australiano estuvo practicando e intentando conseguir el récord desde que, en el año 2016, se estableció. En este año fue otro italiano, Silvio Sabba, el que se llevó el récord, cuando consiguió juntar 4 emanems. En el momento que Kelbie se enteró de que el récord había sido superado por el italiano, se puso manos a la obra, perfeccionando su técnica. Hasta que, por fin, en noviembre del 2020 le superó y se llevó el récord Guiness.

Pasó a ser una lucha más seria

Pero entonces, sucedió algo inesperado para el joven Brendan. Durante el confinamiento provocado por la pandemia del coronavirus, otro chico, el británico Will Cutbil, tuvo demasiado tiempo libre, así que decidió apilar emanems y superó al australiano en el mes de junio de 2021. La noticia revolucionó las redes sociales y se recibieron bastantes comentarios negativos como, "¿Tiene Guiness World Records un récord del más tonto de los récords?", o "Seguro que puedo hacerlo mejor". Lo que nadie se esperaba es que este hecho crease una batalla entre el primer ganador, Rocco Mercurio y Brendan Kelbie.

El primero igualó el récord que había obtenido Cutbil. Nadie se pensó que Brendan se lo tomase tan en serio, ya que se puede considerar una pérdida de tiempo. Pero no hay que subestimar a este joven, puesto que él mismo declaró: "He decidido romper este récord porque soy un recordista en serie. Soy versátil en el mundo de los récords". Y así fue, superó el récord amontonando una cantidad de 6 M&M's. Aunque pueda parecerte algo muy sencillo, la realidad es que se necesita practicar mucho, tener buen pulso y una concentración extrema. Si tienes tanto tiemop libre que puedes ponerte a ello, adelante, comprobarás que no es algo tan fácil. Pero no hay que olvidar que para que el récord sea válido para el Guiness World Record y sus jueces, debe cumplir tres normas.

La torre no puede estar sujeta por nada y debe mantenerse en pie, al menos, 10 segundos .

Para luchar la corona de ganador con Brendan, hay que juntar en una torre 6 emanems. Para superarle y arrebatarle el ser "el campeón del mundo apilando M&M's", hace falta juntar 7 chocolatinas.