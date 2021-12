Boticaria García habla claro de la práctica que puede agravar los efectos de ómicron: "Auténtica escabechina"

Boticaria García se ha convertido en los últimos meses en uno de los rostros más conocidos de nuestro país a la hora de analizar la incidencia de la pandemia, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, y también para conocer algunos consejos que nos pueden ayudar a cuidarnos y, por tanto, para evitar que el virus se propague.

Este mes de diciembre, la variante ómicron ha provocado que el número de casos se disparan a nivel mundial, también en España. En este sentido, las celebraciones navideñas de estos días están volviendo a estar marcadas por las restricciones y la limitación de asistentes a las reuniones familiares, ya que muchas personas se encuentran confinadas.

En este lunes después del fin de semana de Nochebuena y Navidad, las comunidades autónomas han notificado al Ministerio de Sanidad 214.619 nuevos casos de COVID-19, 23.311 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas.

Estas cifras son muy superiores a las del mismo día de la semana pasada, cuando se notificaron 79.704 positivos, lo que evidencia la gran tendencia al alza en la evolución de la pandemia.

La cifra total de contagios en España se eleva ya a 5.932.626 desde el inicio de la pandemia, según las estadísticas oficiales. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 1.206,21, frente a 911,31 del jueves, último día en el que se registraron datos. En las pasadas dos semanas se ha registrado un total de 572.355 positivos.









Aunque con el aumento de positivos sí que está subiendo la presión hospitalaria, con menor velocidad que anteriores olas, la situación de los hospitales y las unidades de cuidados intensivos es muy diferentes a otros momentos de la pandemia.

En este sentido, sobre ómicron y sobre sus características se ha pronunciado Boticaria García en un artículo publicado en las últimas horas en 'El Mundo', donde ha analizado asuntos como el motivo por el que ómicron es más contagiosa que otras variantes.

"Las mutaciones permiten que la llave del virus entre como un guante en la cerradura de nuestras células. Si el virus entra de manera más fácil en las células humanas, se vuelve más contagioso. Pensad que cuando nos hacemos una llave nueva en la ferretería cuesta más abrir la puerta, pero, con el uso, la llave se va afinando. Y lo mismo ha ocurrido con el virus: con el tiempo se va afinando. Además, hay un dato muy interesante de un estudio preliminar que apunta a que, en comparación con otras variantes, ómicron se multiplica 70 veces más rápido en los bronquios humanos. ¡Pero esto no es nada raro! Son los usos y costumbres de los virus. Su objetivo es contagiar más para convertirse en patógenos endógenos, es decir, quedarse con nosotros para siempre".









La recomendación de Boticaria García para afrontar ómicron

Tras analizar todos los datos que hasta hoy se conocen de la variante ómicron, Boticaria García ha querido alertar de una práctica que puede provocar que ómicron tenga más gravedad. En este sentido, la doctora en Farmacia ha señalado que no vacunarse puede suponer que un posible contagio por ómicron sea mucho más grave: "La buena, buenísima noticia, es que la vacuna sí reduce, y mucho, la gravedad de los síntomas. Si no fuera así, con el récord de contagios que estamos viviendo, tendríamos una auténtica escabechina. Y, sin embargo, la mortalidad no se ha disparado".