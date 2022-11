¡Bienvenido Pirata!: Así ha sido su emocionante regreso a Rock FM tras sufrir un infarto en directo

"Algo importante va a pasar en COPE y Rock FM en unos minutos". Desde primera hora de la mañana las redes sociales de COPE y Rock FM, ambas pertenecientes al Grupo Ábside Media, anunciaban una gran sorpresa. Solo os decimos una cosa: “¡Rock y diversión!”, era la única pista que se daba.

Entretanto el gran hall de la emisora se convertía en un autético polvorín, un ir y venir de gente, compañeros con cámaras, redactores preparando sus teléfonos, ordenanzas colacando una alfombra roja, incluso varios músicos preparando sus instrumentos.

Marcaba el reloj las 8.30 y se pedía silencio. Y es que a lo lejos se veía llegar a uno de los comunicadores más queridos por compañeros y audiencia. Avanzaba tranquilamente por la calle Alfonso XI con una camiseta blanca, pantalón vaquero, chupa de cuero, cartera en bandolera y saludando a algunos 'colegas' que al igual que él entraban a esa hora a trabajar.

Vídeo





¡¡¡Bienvenido Piri!!! Ese fue el primer grito que El Pirata escuchó nada mas cruzar el umbral de la puerta de COPE, acompasado en directo de un 'Viva las Vegas' adaptado para la ocasión con un ' Viva el Pirata' porel Rebel Boogie Trio.



La banda de versiones de clásicos de rockabilly, country y rhythm & blues de los años 50, realizó una magnífica versión del tema de Elvis Presley, que sonabaentre palmas, aplausos y coros de las decenas de compañeros que no quisieron perderse la vuelta al "curro" del carismático comunicador tras del infarto que sufrió el pasado mes de octubre durante la emisión en directo del 'morning show''El Pirata y su banda'.

El Pirata visiblemente emocionado, se mostraba muy agradecido por la sorpresa y no tardaba en seguir el ritmo de la música con golpes de cadena, pie y haciendo el gesto de la mano cornuta del heavy metal.

Aplausos de todos al terminar, saludos, abrazos y mucho agradecimiento por parte de El Pirata al que el cariño de los compañeros le impedía avanzar hasta el ascensor que le conduciría hasta la tercera planta donde se encuentran los estudios de Rock FM. "No puedo saludaros a todos que tengo que currar", se despedía sonriente de los compañeros, mientras por el camino se encontraba "con los jefes" que también le daban la bienvenida.

Desde hoy el “Piri” se vuelve a poner al frente de las mañanas de Rock FM con su programa “El Pirata y su banda” que se emite de 6 a 10 de la mañana. ¡Bienvenido Pirata!

















LA GRAN TRAYECTORIA DE EL PIRATA

Nacido en 1956, El Pirata descubrió el Rock muy joven, y aquello fue un flechazo a primera vista. “Descubrí el rock y el choque fue... Fue importante. Lo que pasa es que mis padres, que tenían una cultura modesta, tenían intuición, valoraban el talento aunque no entendieran los códigos. Un día, hace dos o tres millones de años, estábamos mi madre y yo ante de la tele y pusieron unas imágenes de Jimi Hendrix en Monterrey. Y me dijo: 'Ese hombre es un genio, ¿verdad? Ya me doy cuenta'”, contó en una entrevista a El Mundo el pasado verano.

El Pirata aprendió el oficio de la mano de otro gran histórico de nuestro rock, Vicente “Mariskal” Romero. El trabajo de ambos marcaría, para siempre, la historia de la música. Sin ellos, posiblemente ninguno de nosotros estuviera aquí o, al menos, disfrutase de la música tal y como lo hemos hecho.

Desde que comenzara su carrera en 1971, El Pirata no solo ha presentado innumerables canciones, sino que ha entrevistado, también, a los mayores mitos de la historia del rock, desde AC/DC hasta Ringo Starr, pasando por Iron Maiden, Scorpions, Lemmy (Motörhead), Slash, Bon Jovi...