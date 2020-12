De Bélgica a España: así será la ruta de la vacuna de Pzifer hasta llegar a nuestro país

Cuya administración se espera que arranque la próxima semana. Jesús Cuéllar, presidente de las asociaciones de profesionales de Carga Aérea de Madrid, nos ha explicado a COPE cómo es el transporte de materiales sanitarios tan delicados. Por motivos de seguridad se desconocen los planes concretos pero la de Pzifer recorrerá más de 8.000 kilómetros desde la ciudad belga de Puurs hasta su distribución en 13 mil centros de salud repartidos por toda España.

España tiene larga experiencia en este tipo de transportes y envíos tal y como Cuéllar nos cuenta a COPE. "La industria de la carga aérea está en el foco de atención y surgen este tipo de preguntas para el gran público aunque ya por el COVID hemos realizado el transporte de mascarilla y de material de protección. Nuestra industria está muy acostumbrada a transportar productos farmacéuticos. Es una de las mercancías más usuales en el mundo de la carga aérea. El año pasado, en un año normal, se transportaron más de 14 mil toneladas de productos farmacéuticos, incluidos todo tipo de vacunas. Es el equivalente a 5.000 millones de euros en mercancías".

Dice que es algo habitual pero que pasa inadvertido: "La gente asocia los aeropuertos a las vacaciones, a los desplazamientos... pero tienen otra vertiente menos conocida que es la de ser grandes plataformas logísticas, puertos de entrada y de salida de mercancías a nivel internacional". Asegura que estos centros tienen un sistema logístico perfectamente planificado para cualquier transporte y que funciona como un reloj. "Aparte de las líneas aéreas están empresas aeroportuarias que cargan y descargan las mercancías y que además tienen almacenes en primera línea, que es a pie de pista aeroportuaria. Hay otras empresas que son representantes aduaneros que se ocupan de cumplir los trámites con las aduanas. Hay transportistas terrestres especializados en mover carga desde el aeropuerto hasta su destino final. Y hay unos agentes de carga especializados en coordinar todas estas actividades". Y todo ello trabajando mano a mano con el sector público. "La autoridad aeroportuaria, los de seguridad, aduanas, inspecciones en fronteras, en farmacia, etc."

Uno de los mayores retos de la vacuna de Pzifer es el mantenerla en un frío extremo, a -70º. Cuéllar reconoce "que no es la primera vez que atienden algo así pero sí que es bastante excepcional". "Esto estará resuelto como está planificado en base a unos contenedores refrigerados en los que los propios laboratorios en origen ponen dentro las vacunas para mantener el frío". Asegura que en las instalaciones que por ejemplo tiene el aeropuerto de Madrid-Barajas no habrá ningún tipo de problema y que el mayor reto está en los lugares de almacenamiento. 2El tránsito será rápido y muy eficiente. Hay la mayor predisposición por todas las partes tanto del sector público como del privado y no va a haber ningún problema".

Cuéllar asegura que el primer paso, el de meter la mercancía en un avión, tiene a muchas líneas aéreas preparadas. Tanto españolas como Iberia y Air Europa como de otras compañías. "Sobre todo al comienzo puede haber vuelos chárter programados con muchas empresas que hay en el mercado. Esa mercancía puede ir en bodegas de un avión normal pero también en aparatos de carga".

Además echa un vistazo al futuro más inmediato y asegura que nuestra experiencia servirá para exportar vacunas. "Económicamente hablando el aeropuerto de Madrid, por ejemplo, está muy bien posicionado para exportarlas porque aquí se van a terminar de producir algunas. Exportarlas a cualquier parte del mundo".