Beatriz Trapote sobre el regreso conjunto de Jesulín y Víctor Janeiro a los ruedos: "Más que nervios mucha ilusión"

MADRID, 17 (CHANCE)

En una conversación cargada de entusiasmo y buenos deseos, Beatriz Trapote ha compartido detalles sobre el emocionante regreso a los ruedos de los hermanos Jesulín y Víctor Janeiro, así como unas cariñosas palabras para Manuel Díaz 'El Cordobés' tras el reciente incidente que ha sufrido.

Hablando sobre el regreso conjunto de los hermanos Janeiro a los ruedos, Beatriz ha destacado la emoción que ha rodeado a este momento para Carmen Bazán, madre de ambos toreros. "Bueno, más que nervios mucha ilusión, sobre todo para su madre es un momento muy especial, su madre lo vivirá de manera muy intensa y a disfrutar de la tarde a triunfar, mucho éxito, muchas orejas y muchos rabos", ha expresado la mujer de Víctor con un tono de emoción y expectativas positivas.

Sobre el reencuentro de los hermanos en el ruedo, la periodista ha explicado: "Ya era momento, ¿no? Le he preguntado a Víctor: '¿hace cuánto no toreáis juntos?'. Y me ha dicho: 'ni me acuerdo, creo que era en un pueblo, Lerma, en un pueblo de Burgos, hace muchísimos años'. Así que son hermanos, los dos coinciden en la misma profesión, creo que es momento, hombre, Jesús lleva mucho más años toreando pero a los dos les hace mucha ilusión".

Cambiando de tema, Trapote ha compartido que se ha mantenido en contacto con la familia de Manuel Díaz 'El Cordobés' después de haberse enterado de la grave cogida que ha sufrido el torero. "Por supuesto, he hablado con él. También le he mandado un mensajito a Virginia y a Alba. He hablado con el apoderado. Él se está recuperando. Él es un artista, como digo. Y los toreros son de otro planeta".

"Le dijo al apoderado que el 1 de septiembre quiere torear y cuando salió de Huesca a Sevilla dijo: 'rectifico, el 27 ya estoy en Arenas de San Pedro'. Así que ellos son especiales, son seres que viven para su profesión", ha agregado Beatriz, destacando la pasión y determinación que han caracterizado a los toreros cuando se han accidentado.