Aviso de las ITV: los coches matriculados desde 2008 que tengan este 'chivato' encendido, no la pasarán

Los conductores que tengan un coche matriculado posterior a 2008 y tengan que pasar pronto la ITV, deberán estar alerta a un elemento que podría provocar que no pasaran la inspección. La empresa pública Veiasa (Verificaciones Industriales de Andalucía), encargada de gestionar las ITV en la región, ha publicado un tuit enel que que todos los vehículos matriculados a partir de 2008 que tengan encendido el testigo MIL “no pasarán la ITV” al considerarse “un defecto grave”. ¿El motivo? Según Veiasa, esos vehículos “presentan condiciones inadecuadas para el ensayo”.

El testigo MIL puede encenderse por muchos motivos, pero los más comunes son los siguientes: mal estado del aceite del motor y filtros, mal funcionamiento del turbo por exceso de carbonilla o fallo de la sonda Lambda (sensor de oxígeno), lo que provoca valores erróneos en la centralita que gestiona la combustión. Aunque sus siglas en inglés se refieren a “Malfunction Indicator Light”, lo conocemos más bien como testigo de avería del motor. Si un coche va a la ITV con este aviso encendido, es motivo de suspenso en la inspección de vehículos. Si tu coche tiene este testigo encendido, es recomendable acudir inmediatamente a un taller a revisión y a reparar el defecto.

#VeiTip Que un vehículo matriculado a partir de 2008 tenga encendido el testigo MIL (generalmente, como el que aparece en amarillo en esta foto) se considera un defecto grave y, por consiguiente, no pasará la #ITV.



La razón, que presenta condiciones inadecuadas para el ensayo. pic.twitter.com/Z4JtO1NSk2 — VEIASA (@Veiasa) February 23, 2021

¿Y qué ocurre si mi vehículo es anterior a 2018? La norma establece que "la comprobación del testigo MIL debe efectuarse únicamente a vehículos matriculados a partir del 1/1/2008, por tanto no se realiza a vehículos anteriores a esa fecha". Pero esto no significa que los vehículos anteriores a esta fecha puedan pasar la ITV con la luz de fallo motor encendida, sino que el chequeo del testigo (que la luz se encienda y se apague normalmente) en esos vehículos no es algo obligatorio.

Los fallos más comunes por los que se enciende el testigo MIL, según autofacil.es





1. Cambio del sensor de oxígeno

2. Cambio del catalizador: Este fallo puede surgir por una avería en el encendido, ya sea por bujías o bobinas de encendido en mal estado.

3. Cambio de bujías

4. Cambio de la tapa del combustible

5. Cambio del termostato. Si se queda atascado, el coche no detectará la temperatura a la que se encuentra el motor.

6. Cambio de bobinas de encendido

7. Cambio del caudalímetro: dosifica el aire que entra en el motor para que éste determine cuánto combustible se necesita para la mezcla. Si no funciona correctamente el consumo podría dispararse.

8. Cambio de los cables de las bujías

9. Cambio de la válvula de control de emisiones: permite que los restos del combustible sean quemados y puede atascarse con cierta facilidad por la acumulación de suciedad.

10. Cambio del sistema de evaporación de emisiones: se encarga de controlar la cantidad de gases contaminantes que son expulsados a la atmósfera.

