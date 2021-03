El aviso que Iker Jiménez ha tenido que dar por defender a Samantha Vallejo-Nágera: "Saludos a los bots"

El periodista Iker Jiménez ha reflexionado sobre una cuestión que se viene produciendo últimamente. Jiménez ha hablado del afán por pedir disculpas de manera rápida al mínimo error por parte de los personajes que están en primera línea mediática. Estas eran sus palabras: "No hay día en que un personaje popular no pida disculpas públicas por algo que dijo. Con gesto mohino, aterrado por haber molestado ¿A quién? ¿A qué tribunal? Qué pena. Si no te aceptan libre... mejor no ser aceptado. La autenticidad va a ser el nuevo oro".

La autenticidad va a ser el nuevo oro.

Tras este mensaje, recibió multitud de críticas porque los tuiteros creían que se refería a lo ocurrido en el Hemiciclo con un diputado que gritaba "vete al médico" a Errejón cuando preguntaba a Sánchez por la salud mental de los españoles.

Por ello, el periodista ha tenido que concretar a qué ejemplo reciente se refería: "Muy triste. Los linchadores de la red, todos a una, insultando porque pensaban que me refería a algo del Congreso. Qué pena". A continuación adjuntaba la noticia de Vallejo-Nájera en la que se hacía referencia a una polémica que habría protagonizado.

Esta mañana me refería a esto. Muy triste.

Los linchadores de la red, todos a una, insultando porque pensaban que me refería a algo del congreso.

Ejemplo exacto de como todo se politiza con cierto interés.

Qué pena y qué asco.

La polémica y las críticas hacia Iker continuaban y ha grabado un vídeo para explicarse. "Esto es de lo más alucinante que me ha pasado en mi vida. Digno de reflexión. Puede servir a otros. Saludos a los bots".

Esto es de lo más ALUCINANTE que me ha pasado en mi vida. Digno de reflexión. Puede servir a otros. Saludos a los bots. �� pic.twitter.com/9OxfJog1H7 — Iker Jiménez (@navedelmisterio) March 17, 2021

Algunos tuiteros denunciaban lo que había ocurrido: "Es lamentable la verdad", "Ahí estaremos" o "Aún te queda mucha vida para alucinar más", han sido parte de los numerosos mensajes que ha recibido.

Un diputado grita "vete al médico" a Errejón mientras interviene en el Congreso por la salud mental

Un diputado ha gritado este miércoles en el Pleno del Congreso un "vete al médico" al portavoz de Mas País, Iñigo Errejón, cuando preguntaba al presidente, Pedro Sánchez, por la salud mental de los españoles tras la pandemia y el confinamiento.

Errejón ya se ha había quejado de que su pregunta fuera acogida con alguna risa en el hemiciclo y ha recordado la importancia de los problemas de salud mental generados por la pandemia, aunque parezca no encajar en la actualidad política. Pero además de los rumores provocados en las bancadas de la derecha del hemiciclo, al final de la intervención de Errejón se ha oído incluso a un diputado gritarle "vete al médico", ante el asombro de los presentes.