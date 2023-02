Aumenta un 42% quienes renuncian a su trabajo para poder conciliar

En términos económicos, las personas inactivas son quienes tienen edad laboral, pero no trabajan, aunque tampoco están inscritos en el paro. Es decir, ni tienen empleo ni lo buscan y en España ya son 16,7 millones, según la última EPA (Encuesta de Población Activa), una cifra que supone todo un récord. Su situación, esta voluntad de no incorporarse al mercado de trabajo, viene determinada por diversas causas, pero llama la atención el enorme aumento de quienes han tomado esta decisión para cuidar de sus familias porque las cuentas no salen, no pueden permitirse pagar una ayuda, y deciden renunciar.

“ Nos salía lo comido por lo servido”

Ahora mismo hay 700.000 personas que no trabajan ni buscan trabajo por esta razón. Solo en los 3 últimos años se han sumado 202.000 personas a esta lista, en su mayoría, un 90,2%, mujeres. Lo dicen los datos oficiales. Han preferido quedarse en casa para cuidar de sus hijos, de sus mayores o enfermos porque les sale más rentable que pagar una guardería, una residencia o un cuidador que les ayude en su atención.

“El año pasado dejé mi trabajo para cuidar de mi hijo de 1 año” comenta a COPE Estela, y lo hizo porque después de echar cuentas “nos salía lo comido por lo servido”. Tiene 31 años, trabajaba en una tienda de ropa, pero “cobraba 1.200 euros con un horario muy amplio y mi marido también trabaja muchas horas, con lo que debíamos prolongar la guardería o contratar a alguien para que nos cubriera” se les iba una buena parte de sus ingresos. La reducción de jornada “era complicada, la dirección no lo veía con buenos ojos y la merma de sueldo era importante”.

A ello se unía la zozobra de “tener al niño tantas horas en manos de otras personas” así que decidieron “que yo dejaría mi trabajo porque el sueldo de mi marido era muy superior”. Han tenido una pérdida económica, pero “merece la pena cuidar de mi hijo y verle crecer si no había posibilidad de conciliación”.

La tasa de actividad por debajo de la media europea

La tasa de actividad es la que mide la proporción entre personas ocupadas con respecto a las que están en edad de trabajar, entre 16 y 65 años, y tenemos una de las más bajas de la Unión. Ha caído en estos 3 años quedando en el 58,6% mientras que en Europa la media supera el 74%, es decir, estamos 16 puntos por detrás. Lo que indican estos datos es que es mucho menor la base de trabajadores que sustenta económicamente nuestro país y, por tanto, deben hacer un esfuerzo mucho mayor para cubrir las necesidades de los inactivos.

Solo superamos a Polonia, Macedonia, Turquía, Grecia o Croacia. En Italia están en el 65,7, Francia tiene una tasa del 73,7, Reino Unido un 78,5 o Alemania un 79,8. El país con mejores datos es Eslovaquia (94%) seguido de Suiza (83) y Malta (79,9).