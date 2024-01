La asignatura de Historia de España dejará de ser materia obligatoria en el examen de la EBAU

La asignatura Historia de España va a dejar de ser materia obligatoria en el examen de selectividad. Así lo recoge el nuevo borrador de la EBAU que se va a probar en las próximas semanas.

La prueba de 2024 servirá como transición para el modelo definitivo que se va a implantar el próximo año. Los alumnos tendrán que elegir entre Historia de España o Filosofía y, finalmente, los estudiantes que escojan la segunda materia, sí que podrán examinarse de Historia para subir nota.

Rosario cursa 2º de Bachillerato y asegura en COPE que no le disgusta, "me parece bien que den la opción de poder elegir, siempre que no dejemos de tener conocimiento de una de las dos. Yo voy a elegir Historia de España, puesto que cuando han dicho que se podía elegir era muy tarde y ya estábamos preparados como para presentarnos a Historia de España y no a Filosofía".

Los enunciados se aproximarán a situaciones cotidianas de los estudiantes, sin embargo, los docentes explican a COPE que la metodología para responder a las preguntas sigue basada en la teoría y no en la práctica, lo que se aleja de los objetivos de este nuevo planteamiento de la EBAU, algo, eso sí, que podría cambiar de cara al año que viene.