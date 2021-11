Así vive hoy Alicia Senovilla, desde la trágica pérdida que sufrió a cómo descubrió a Belén Esteban

Alicia Senovilla vivió en primera persona el éxito profesional. La periodista, que ahora permanece alejada del foco mediático, empezó como ayudante de producción llevándole los cafés a Piqueras. Tal y como cuenta 'El Español', Senovilla fue locutora de radio y, con el paso de los años, se convirtió en una de las reinas de las mañanas en Antena 3 llegando a ser competencia directa de María Teresa Campos.

Descubrió a Belén Esteban cuando era una desconocida y empezaba a contar su historia personal en los 2000. "No todo el mundo creía a Belén, di la cara por ella muchas veces. La he cuidado, la he mimado, y ella lo sabe y no me lo ha agradecido, pero no pasa nada", comentaba la presentadora en una de sus entrevistas más recientes.









Los focos poco a poco fueron apagándose y las oportunidades le iban viniendo de una manera más distanciada. Tras su paso por Telemadrid, que sería uno de sus últimos trabajos en la pequeña pantalla, formó parte de una productora ligada a la representación de artistas, organización, promoción y venta de todo tipo de espectaculos. A pesar de que su trabajo en televisión llegó a su fin, ella siempre ha afrontado esta circunstancia con una sonrisa y siempre tratando de reinventarse.

ALBERT OLIVÉ









Su perfil en la cadena regional madrileña no terminó de encajar y su último paso por televisión sería 'A tu vera', un talent show especializado en copla que se encontraba en emisión en la televisión autonómica de Castilla La Mancha.

LA VIDA ACTUAL DE ALICIA SENOVILLA

Hace poco más de un año, la madrileña concedía una entrevista y reaparecía de una manera un tanto inesperada. Entre otras cosas, adelantaba un aspecto trágico de su vida. Perdió a una hija cuando estaba embarazada de 39 semanas y, gracias al apoyo de su familia, logró salir adelante.

Muchos compañeros de profesión se volcaron en apoyarla, como María Teresa Campos. La mítica presentadora consiguió su teléfono con el fin de contactar con ella para trasladarle sus condolencias.

Actualmente, Alicia Senovilla mantiene una relación con José Manuel Gómez Villar, el reputado cirujano estético que ha operado a colaboradores televisivos como Mila Ximénez o Victor Sandoval. En enero de 2020 pudimos verla de vuelta gracias a la celebración de los treinta años de Antena participando en 'Ahora Caigo'.

La periodista no sufrió buena fortuna en el formato de Valls y causó las risas entre sus compañeros de programa.