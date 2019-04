Así son ‘las manadas’ que investiga la justicia española en 2019

José Ángel Prenda, Ángel Boza, Jesús Escudero, Antonio Guerrero y Alfonso Jesús Cabezuelo son nombres que se han grabado a fuego en la sociedad. Pero, además de esto, su sobrenombre, aquel ‘nick’ que figuraba en el chat de WhatsApp donde presumían de sus viles hazañas ha cambiado la manera de referirnos a las violaciones múltiples: ellos eran ‘la manada’. Los delincuentes sexuales que arruinaron una vida pero reforzaron a las mujeres de todo un país para luchar contra las agresiones sexuales.

Esto ocurrió el 7 de julio de 2016 en un aciago día de San Fermín, y desde entonces, según el diario El Mundo, 101 manadas han actuado en nuestro país, repartidas por toda su geografía. Esas son sólo las que han contabilizado los medios de comunicación, la vergüenza y el sentimiento de culpa de muchas de las víctimas hacen que muchos casos se denuncien pero ni siquiera salgan a la luz.

En 2016, se contabilizaron 15 agresiones sexuales múltiples, 14 en 2017, y 59 en 2018, según los datos aportados por el informe ‘Geoviolencia sexual’. Una lacra que ha continuado expandiéndose durante este año.Estas son los casos de manadas más impactantes que han tenido lugar en nuestro país durante 2019.

LA MANADA DE CALLOSA D'EN SARRIÁ (5 DE ENERO)

Cuatro jóvenes de 19, 21, 22 y 24 años habrían violado, supuestamente, a una chica de 19 años en esta localidad durante las fiestas de Nochevieja. La habrían drogado previamente para lograr someterla. La Guardia Civil intervino a uno de los detenidos un vídeo donde se mostraba tal violación. Además, se sospecha que podrían haber realizado otras dos violaciones más en días anteriores.

MANADA DE SABADELL (3 DE FEBRERO)

El reloj marcaba casi las siete de la mañana del domingo 3 de febrero. Una pareja circulaba por su coche por la zona de Can Feu cuando vio a una joven salir de una fábrica abandonada. Parecía totalmente confundida. Luego explicó que mientras estaba con sus amigos de fiesta, un joven al que no conocía previamente la molestó y la esperó a la salida de local de fiesta en el que estaba. Sin embargo, no recordaba cómo había llegado a la fábrica abandonada. Después de

esto, la Policía detuvo a seis personas en dicha fábrica. Todo hace indicar a que tres miraban y tres la agredieron.

GINES, SEVILLA (23 FEBRERO)

Una joven de 17 años fue presuntamente agredida por varios hombres no identificados durante la celebración de las fiestas del carnaval de la localidad. No trascendió el número de agresores. La Guardia Civil del municipio de Mairena de Aljarafe, cercano a Gines, lleva la investigación después de recibir la comunicación del juzgado de Sevilla unido a un informe médico de la víctima.

ALICANTE (1 DE MARZO)

Se puso a disposición de la Fiscalía de Menores a cuatro jóvenes por supuesta implicación en una agresión sexual ocurrida en una población de la comarca alicantina de la Marina Alta. La denuncia fue interpuesta el pasado 1 de marzo sobre unos hechos sucedidos en julio de 2018. La chica tendría 15 años, y los agresores también serían menores. Tres de los menores fueron detenidos. La chica no se atrevió entonces a denunciar.

AZUQUECA DE HENARES, GUADALAJARA (15 DE MARZO)

Una menor de 12 años fue violada en el entorno de la una de la tarde, cuando la joven se encontraba en compañía de varios amigos en el parque del Lavadero del municipio. Los jóvenes llevaron a la niña a un edificio abandonado, la introdujeron en una habitación, la tumbaron boca abajo y la penetraron analmente uno a uno durante 45 minutos.

TARRAGONA (19 DE MARZO)

Los Mossos detuvieron a un menor de edad por una presunta agresión sexual a otra adolescente del centro de menores donde vivían. El 28 de marzo, se tomó declaración a más de una cincuentena de personas que podrían haber tenido vinculación en este caso.

Al parecer, la víctima y los agresores podrían haber consumido drogas y alcohol, y los adolescentes, menores extranjeros no acompañados, se habrían aprovechado de esta situación de vulnerabilidad de la joven para agredirla sexualmente.

CIEMPOZUELOS, MADRID (22 DE MARZO)

Una joven venezolana de 23 años denunció un presunto abuso sexual en Ciempozuelos. Los autores, cuatro jóvenes que la habrían asalto en la calle, le rompieron el vestido y abusaron de ella sexualmente. Después de esto, la joven tuvo que acudir al hospital de la localidad.

CASTELLÓN (28 DE MARZO)

La Policía Nacional identificó a ocho personas, y detuvo a seis, por dos presuntas agresiones sexuales en la semana de fiestas de la Magdalena de Castellón.