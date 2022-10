Así respondía Herrera a Jesús Quintero cuando le preguntaba cómo se sentía al ser el periodista más influyente

El periodista onubense Jesús Quintero ha fallecido este lunes a los 82 años tras sufrir afecciones respiratorias y problemas cardíacos. Una pérdida que ha conmovido especialmente al mundo del periodismo y muchos rostros han querido despedirse del comunicador. Poco después de conocer su fallecimiento, el director de 'La Linterna', Ángel Expósito, recordó un momento histórico de una entrevista de Quintero en Canal Sur.

Además, y a modo de homenaje, también hemos querido recuperar un momento concreto de una entrevista mítica de Quintero al director y presentador de 'Herrera en COPE', Carlos Herrera. Fue en el espacio que Quintero tenía en Canal Sur, cuando el periodista de COPE acudió allí para hacer algunas preguntas al entonces entrenador de la Selección Española de Fútbol, Vicente del Bosque.

Cuando el seleccionador abandonó el plató, Quintero quiso aprovechar para hacerle una pregunta muy personal: "Cuando leyó que era el periodista más influyente del país, ¿cómo se le quedó el cuerpo?", le preguntó el comunicador onubense a Carlos Herrera.





"Es que como yo no lo tengo por cierto...", respondió el periodista de COPE. "Yo lo que creo es que es usted más influyente usted que yo, dónde va a parar", agregó Herrera. Seguidamente, argumentó que "no escribo en el BOE, ni dicto una ley, ni decido una política ni una inversión. Yo no soy influyente, yo cuento las cosas que pasan y uno podrá hacerme caso", siguió el periodista sevillano.

No obstante, Carlos Herrera quiso ensalzar la labor del periodismo y argumento que siempre que esté "al servicio del bien", sí podría tener "influencia algún comentario", lo cual "beneficia a la gente buena". En cualquier caso, Herrera defendió entonces que "ni el más ni el menos influyentes tenemos la importancia que creemos que tenemos: los periodistas somos mucho menos influyentes de lo que debemos ser".

El mundo del periodismo llora la pérdida de Jesús Quintero

Quintero se convirtió en una leyenda de la radio, con el popular programa nocturno de "El loco de la colina", y posteriormente de la televisión con sus espacios de entrevistas como "El perro verde" y "Ratones coloraos", protagonizados muchos de ellos por personajes marginales.

Desde hace años vivía apartado en una urbanización costera de Huelva, próxima a su localidad natal, San Juan del Puerto, donde estaba la sede de una fundación que llevaba su nombre y en la que agrupó el material audiovisual de toda su carrera que estaba siendo clasificado y conservado y que el periodista visitaba con frecuencia. Quintero ingresó la primera semana de septiembre en la residencia Nuestra Señora de los Remedios, de Ubrique (Cádiz), donde, según sus familiares, iba a recibir los tratamientos necesarios para su recuperación.





En un comunicado, la familia agradecía las muestras de afecto y explicaba que el ingreso en la Residencia Nuestra Señora de los Remedios se producía tras la aparición de algunos problemas que requerían atención profesional y especializada. Subrayaba que el periodista estaba "arropado por sus familiares más allegados" y pedía respeto para su intimidad.