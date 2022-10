La mítica entrevista de Jesús Quintero que ha querido recordar Ángel Expósito: “Le preguntó por el dinero”

El director de 'La Linterna', Ángel Expósito, ha querido recordar este lunes un momento en concreto de una entrevista mítica del periodista Jesús Quintero, que ha fallecido a los 82 años. Lo ha hecho en la sección 'He visto luz' que protagonista el también comunicador de COPE, Jon Uriarte, y en la que, a propósito de las elecciones en Brasil del pasado domingo, ha salido una entrevista en Canal Sur que muchos de los oyentes conocen.

Quintero fue ingresado a principios del pasado mes de septiembre en la Residencia de Nuestra Señora de los Remedios, situada en la localidad gaditana de Ubrique, para recibir el tratamiento diario necesario para su recuperación, según informaron entonces la familia del informador en un comunicado a la Sexta.

El mítico presentador de 'El loco de la colina', creador de múltiples formatos de radio y televisión, recibió más de doscientos galardones, entre los que destacan el Ondas Internacional, el premio Rey de España de periodismo o el Premio a la originalidad periodística.

Audio









Expósito y la mítica entrevista de Quintero



Con motivo de las elecciones que tuvieron lugar en Brasil el pasado domingo, Jon Uriarte ha querido recuperar grandes momentos de la relación entre nuestro país y la nación de la samba. Una de las muchas cosas que ha dado Brasil a España ha sido, por ejemplo, el cantante Roberto Carlos. “¿A cambio qué ha dado España a Brasil?”, se preguntan los comunicadores. “Cosas ha dado, además de turistas. Peor hubo un turista, que no es precisamente para presumir. Sí, sí, el Dioni”, comentaba Expósito.

Una entrevista legendaria en la que Quintero le preguntaba cuánto se había gastado de esos 300 millones del blindado. “Yo me gasté 12 en dos meses, tenía que mantener la avioneta, la limusina, el helicóptero, la suite...”, respondía el ladrón. “¡Pero bueno!”, replicaba sorprendido el periodista de Canal Sur. “Eso costaba mucho dinero, y en Brasil que era muy barato, imagínate, había muchos ladrones, muchos atracadores, había que mantenerlo”, se justificaba el Dioni.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado









“Quien le hacía la entrevista es Jesús Quintero que acaba de fallecer”, explicaba Uriarte. “Sí sí, fíjate macho”, replicaba sorprendido Expósito. “El Dioni que decía que la vida que llevaba... Buen ojo para la economía no tenía, buen ojo no tenía”, bromeaba Uriarte mientras el director de La Linterna recordaba un momento en concreto de la entrevista. “Luego le preguntó Quintero dónde está el dinero y dijo: sí hombre, no se lo he dicho a mi madre, te lo voy a decir a ti...”, añoraba entre risas.





Quintero, dominador de silencios



Quintero era un comunicador conocido especialmente por su buen manejo de los silencios, una figura que se convirtió en un pilar en su programa nocturno, emitido entre la 1 y las 3 de la madrugada. Así lo recordaba en COPE hace meses el periodista Jesús Melgar, en una entrevista con Adolfo Arjona en 'La Noche'. Respecto a cuánto había de preparación y guion y cuánto de improvisación en sus programas, Melgar, que fue guionista de Quintero, ha explicado que "había como 3 o 4 guiones de preguntas, y el presentador cogía un blog como de dibujo y anotaba con grandes letras las preguntas más acertadas y el orden elegido".









Jesús Quintero entrevistó a multitud de figuras destacadas de todos los ámbitos, lo mismo te encontrabas al otro lado de la mesa a Rocío Jurado en aquella charla inolvidable, a que fue su última entrevista, que a Maradona, Julio Anguita, El Dioni hablando del robo del furgón blindado, al Risitas o a un personaje de esos que los realities convierten en estrellas fugaces como Aída Nízar. Sin embargo, hay dos personas que Quintero tiene como "dos espinitas clavadas". Estas son Fidel Castro y el Papa, a quienes el periodista nunca llegó a poder entrevistar, porque "siempre se negaron en rotundo a pasar por el programa".