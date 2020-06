Así luciría Daenerys Targaryen en Juego de Tronos, si fuera como en los libros de George R.R. Martin

MADRID, 8 (CulturaOcio)

Ha pasado más de un año desde que Juego de tronos se despidió definitivamente, pero la serie de HBO sigue viva gracias a los fans. Pese al desenlace de Daenerys Targaryen, que dividió a los espectadores, un seguidor ha homenajeado al personaje publicando un retrato basado en su descripción en las novelas.

"El fuego es mío. Soy Daenerys de la Tormenta, hija de dragones, esposa de dragones, madre de dragones, ¿no lo ves? Finalmente terminé mi retrato de la versión de Dany del libro", escribió el usuario @vkcoleartist en Twitter. Uno de los detalles que más llama la atención del retrato son sus ojos de color morado, tal como manifestó la descripción de George R.R. Martin en sus libros.

https://twitter.com/vkcoleartist/status/1268517765209612295

Aunque el personaje de Emilia Clarke es traicionado por Jon Snow y finalmente muere, aún queda mucho por saber sobre su historia familiar, que será el tema central del spin-off House of the Dragon. La nueva serie de HBO se ambientará 300 años antes de los acontecimientos de Juego de tronos y se centrará en los antepasados de Daenerys. La esperada producción aún no tiene fecha de estreno, aunque se espera que llegue a la plataforma en 2022.

Por el momento está en el aire el destino de Daenerys en los libros, ya que el autor aún tiene pendiente la publicación de dos entregas más. Vientos de invierno está actualmente en desarrollo mientras que Sueño de primavera ha sido simplemente anunciado. Por desgracia para los fans, ninguno de los dos tomos tiene aún fecha de lanzamiento.