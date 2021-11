Asamblea por Escuela Bilingüe pedirá ejecutar obligación de 25% en castellano

La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), que ha instado las denuncias contra los modelos lingüísticos de varios colegios catalanes, de las que ha obtenido seis sentencias favorables a que se obligue a impartir el 25 % de la enseñanza en castellano, pedirá que se ejecute el fallo del Tribunal Supremo que ayer rechazó el recurso presentado por la Generalitat.

"No renunciaremos a nuestros derechos lingüísticos. Toca cambiar el modelo educativo", ha asegurado este miércoles la AEB en un comunicado.

El Tribunal Supremo no ha admitido el recurso de casación que la Generalitat presentó contra una de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ordenaba al Govern a garantizar que el castellano sea la lengua vehicular, como mínimo, en el 25 % de las materias, por lo que este fallo pasa a ser firme.

Los consellers de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, y de Cultura, Natàlia Garriga, que anunciaron ayer el rechazo de su recurso por parte del Supremo, han denunciado "un nuevo ataque frontal de los jueces al sistema educativo catalán".

La Asamblea por una Escuela Bilingüe ha negado que se trate de un ataque al catalán y ha asegurado que "miles de alumnos en Cataluña forman parte de un sistema educativo que les discrimina por razón de lengua".

"La Constitución les garantiza su derecho a ser escolarizados en las lenguas oficiales de Cataluña y en la actualidad las autoridades educativas catalanas solo permiten la enseñanza en lengua catalana", ha señalado la Asamblea

Después de que el Tribunal Supremo haya reconocido el derecho a ser escolarizado al menos en un 25 % en cualquiera de las lenguas oficiales, "el modelo queda abierto, pero con unos topes mínimos", según la AEB.

La Asamblea por una Escuela Bilingüe ha reclamado hoy al Departamento de Educación "que apliquen la sentencia y cambien el sistema educativo para hacerlo más integrador, plural, equilibrado y, de verdad, de éxito".

También "que no tergiversen la realidad, porque no hay persecución al catalán. Los discriminados son aquellos que quieren estudiar en un modelo bilingüe con la presencia equilibrada del castellano y del catalán y no pueden hacerlo porque los nacionalistas anhelan un imposible: cambiar los usos lingüísticos de los ciudadanos e imponer la lengua catalana como lengua común de Cataluña".

Según la AEB, "el modelo que vienen aplicando es totalitario, se basa en la asimilación. No está amparado en ninguna normativa. La Constitución y los Tratados firmados por España obligan a escolarizar en las lenguas minoritarias o regionales a sus hablantes, pero no avalan la erradicación de la lengua mayoritaria de los otros hablantes de un territorio".

La Asamblea argumenta que "la paz social se garantiza respetando a todos los integrantes de la comunidad educativa. En un modelo de conjunción lingüística solo es posible el respeto si las lenguas oficiales son vehiculares".

"El falso discurso victimista de la Generalitat trata de propagar el odio al diferente y tiene una base supremacista inadmisible en un Estado democrático. No hay lenguas de superior rango y la Constitución acabó con la preferencia lingüística desde el momento en que es contrario al principio desigualdad la discriminación por razón de lengua", ha añadido la AEB.

Esta plataforma en defensa del castellano considera que "la convivencia en Cataluña pasa por respetar a los catalanohablantes y a los castellanohablantes", y ha pedido "al Gobierno de España que no huya de sus obligaciones y haga ejecutar la sentencias del Tribunal Supremo".

La AEB ha anunciado que solicitará la ejecución de la sentencia "en el supuesto de que no lo haga el Gobierno de España, puesto que los padres con hijos en edad escolar están directamente afectados por su contenido", y ha pedido "a las autoridades nacionalistas que asuman la realidad catalana y no jueguen al discurso de la confrontación".