Arantxa de Benito le declara la guerra a Guti y Romina por la mala relación con sus hijos

MADRID, 22 (CHANCE)

Parece que ha comenzado una nueva batalla mediática. Arantxa de Benito le ha declarado la guerra a su ex marido y padre de sus hijos, Guti, y a la actual mujer de este, Romina Belluscio, rompiendo su silencio en Sábado Deluxe.

Unas declaraciones en Espejo Público de la modelo argentina han sido el detonante de este conflicto: "Nuestro hogar esta donde este los tres", refiriéndose a Guti y el hijo que tienen en común y descartando a los dos mayores del futbolista, Zayra y Aitor. Unas declaraciones que De Benito ha calificado como poco elegantes y no ha tardado en responder.

Arantxa ha desvelado como es la relación entre Guti y sus hijos, asegurando que las cosas han cambiado mucho desde que este está con Romina y denuncia públicamente el abandono a su hija mayor. "Tengo dos hijos. Hay uno de ellos que empatiza mucho mejor porque es un niño muy fácil y otra persona, mi hija, que es más sensible, más conflictiva, más problemática, entonces es muy fácil estar con lo fácil y convivir con lo fácil...", confiesa la entrevistada.

Además, la ex mujer de Guti ha declarado que lo que le duele es las diferencias entre sus hijos y pone un ejemplo: "No le dejaron irse de vacaciones con ellos, no fue una decisión de mi hija para nada. Mi hija llamó a su padre para decirle que por qué no iba de vacaciones con ellos. Él le contestó lo que le contestara, a la niña le sentó mal y me llamó llorando", reconocía con la voz entrecortada.

Arantxa confiesa que su hija: "No ha hecho cosas bien cuando su padre vivía en Turquía", pero que: "Esas vacaciones hubieran sido una oportunidad de que hablaran y de que él conociera a su hija, para saber cómo se siente... No te puedes poner a la altura de tu hija de diecisiete o dieciocho años porque no es como a ti te gustaría que fuera".

Sin embargo, la socialité asegura que Zayra lleva meses sin ver ni a su padre ni a Romina, pero "Espero y deseo que vuelvan a verse", sentencia.