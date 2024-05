La UV apuesta por no colaborar con entidades de Israel mientras "no acaben los crímenes contra el pueblo palestino"

El Consejo de Gobierno de la universidad valenciana debatirá el próximo martes un nuevo documento sobre Palestina

El Consejo de Gobierno de la Universitat de València (UV) debatirá el próximo martes un nuevo posicionamiento de la institución sobre Palestina que, entre otras cuestiones, aboga por "no firmar ningún acuerdo ni convenio de colaboración con instituciones, universidades y centros de investigación de Israel mientras que "no acaben los crímenes de lesa humanidad contra el pueblo palestino".

Bajo el título 'El compromiso de la Universidad con Palestina. Pronunciamiento del Consejo de Gobierno de 28 de mayo de 2024', el órgano abordará la propuesta de documento que presenta la rectora y el Consejo de Dirección y que se ha trabajado con los decanos, decanas y director de centros de la Universitat de València.

En su "firme compromiso con los valores de la paz, la justicia, los Derechos Humanos y la democracia propios de la Universitat de València", la propuesta del Consejo de Dirección dirigido por la rectora, Mavi Mestre, y de los decanos, decanas y directores de centro, reitera la exigencia de un alto el fuego inmediato y permanente y el inicio de un proceso de paz desde el diálogo y la negociación, dando una respuesta permanente a la cuestión palestina-israelí.

Además, la universidad valenciana --que enfatiza que no tiene ningún convenio de colaboración con universidades de Israel-- se compromete a no firmar ningún acuerdo ni convenio de colaboración con instituciones, universidades y centros de investigación de Israel mientras que "no acaben los crímenes de lesa humanidad contra el pueblo palestino y la violación sistemática y masiva de los Derechos Humanos".

En el texto que se propondrá al Consejo de Gobierno, la Universitat de València se compromete a "intensificar la cooperación con el sistema científico y de educación superior palestino a ampliar los programas de cooperación, voluntariado y atención en la población refugiada", avanzan fuentes de la institución académica.

COMPRA PÚBLICA

También incorporará en la compra pública de la institución cláusulas administrativas de carácter social de forma que "no puedan concurrir empresas que se benefician, de forma directa o indirecta, de la violación de los Derechos Humanos y de los crímenes de guerra y lesa humanidad, de acuerdo con las recomendaciones y orientaciones de las Naciones Unidas".

Finalmente, el Consejo de Gobierno instará en el Gobierno de España al cumplimiento de la normativa estatal y europea y especialmente del Derecho Internacional; a la imposición de un embargo de comercio de armas y a la suspensión de la cooperación militar con Israel, y le reclamará la recuperación de la jurisdicción universidad para impedir la impunidad de los crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio".

Desde el mes de noviembre de 2023, el Consejo de Gobierno de la Universitat de València ha expresado, en cada una de sus reuniones, "el apoyo al pueblo palestino y la demanda de un alto el fuego permanente a la franja de Gaza, la denuncia de la violación de los Derechos Humanos por parte del estado de Israel y la condena a la violación del Derecho Internacional".

El Claustro se posicionó el pasado 22 de febrero "de una manera clara y firme en la exigencia de un alto el fuego immediato y permanente, la violación de los Derechos Humanos y el inicio de un proceso de diálogo y negociación que doy una respuesta permanente a la grave situación de Palestina surgida como consecuencia del proceso de descolonización", inciden desde la UV.

Además, el Consejo de Dirección de la Universitat de València mostró públicamente su apoyo a la Agencia d eles Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina (UNRWA), reconociendo el carácter indispensable del trabajo humanitario que ha realizado a lo largo de los años y que continúa siendo necesario ante la inaudita suspensión de la financiación por parte de algunos estados.