Aprende estas técnicas para depilar tus cejas de forma perfecta

Finas, muy finas, con gran grosor e, incluso, depiladas totalmente. Existen diferentes tipos y maneras de hacer tus cejas para conseguir favorecer tu rostro, y parecer otro/a en apenas pocos minutos. A veces, elegir la mejor de las formas para vernos bien es un proceso complicado, pero hoy os traemos diferentes consejos y maneras para que tú mismo/a puedas hacerlas en casa, según tu tipo de rostro, potenciando y rejuveneciéndonos todo lo posible.

¿Qué método elegir para depilarlas?

Hay varias formas de hacerte las cejas para conseguir un resultado perfecto, pero también hay algunas maneras o métodos que debemos dejar de lado y no arruinar nuestro proceso y por consiguiente, nuestro rostro. Uno de ellos es la cuchilla. Evita a toda costa el uso de la cuchilla. Normalmente cuando utilizamos la cuchilla, “a priori” puede parecer que es lo mejor que hemos podido hacer, es rápido y no tiene complicaciones, pero es totalmente lo contrario. Cuando nos depilamos con cuchilla, nuestro pelo saldrá antes y más duro, así que no te dejes llevar por la primera impresión porque en dos días ya estarán saliendo los primeros pelos de nuevo. Mucho mejor quitarlos que cortarlos, recuérdalo.

La depilación con cera es la más recomendada . Aquí, a diferencia de la cuchilla, arrancamos el pelo de raíz, y tardará más en salir. La cera, además, ayuda a exfoliar tu piel y elimina las células muertas que se quedan en el epitelio. Otro de los beneficios que conlleva utilizar cera es que el vello, al ser arrancado, sale mucho más débil, por lo que es uno de los métodos que retarda más el crecimiento y el más utilizado.

Otro de los más utilizados son las pinzas , las cuales te permiten una precisión total y, como ocurre con la cera, elimina el pelo de raíz. El pelo, en este caso, debe estar lo suficientemente largo para que las pinzas puedan agarrarlo bien, pero algunas de sus desventajas están en que puede hacer que el vello se encarne, por lo que hay que utilizarlas en los pelos tengan la suficiente longitud para ser bien sujetados y poder tirar suavemente de ellos.

¿Cómo depilarlas?

Uno de los pasos más importantes es que tengan y sigan formando una forma natural : la cejas muy redondeadas no favorecen a esa naturalidad que buscamos e incluso pueden sumar años a nuestro rostro. Tampoco conviene dejar una ceja demasiado arqueada. Un error común es hacer un diseño demasiado levantado, con arcos muy marcados consiguiendo un efecto totalmente distinto al que queremos y que nos gustaría. Para que no nos suceda esto, debemos respetar la forma natural que tenemos, dejando formas más planas y relajadas, y no generar así, un gran contraste que no nos beneficie.





Cuidado con el tono de la piel y del cabello : mucha gente se tiñe las cejas y las maquilla cuando va a salir, pero el error que muchas y muchos cometen es elegir un tono demasiado oscuro, sumando años a nuestro aspecto. El mejor consejo y la mejor manera de maquillar nuestras cejas es hacerlo con un tono más claro que nuestro cabello natural. Otro de los trucos es depilarse una vez salgamos de la ducha con agua caliente. Los poros, en este caso, están más abiertos y el vello se retirará con más facilidad.

Otro de los aspectos a comentar es el entrecejo : debemos repasar siempre que podamos esta zona y dejarla libre de pelos pero ojo, tampoco debemos dejar mucho espacio entre las cejas. Se recomienda no dejar más de un centímetro y medio, aproximadamente, entre las dos.

Depilación de las cejas según tu rostro

Uno de los primeros pasos para hacer tus cejas es saber qué forma es la correcta o cuál te favorece más según tu rostro.

Caras redondas : en este caso intentaremos evitar una forma curva. La mejor opción para este tipo de casos es marcar el arco dejándolo anguloso y poder alargar la cara.

Cara ovalada : es uno de los tipos en los que cualquier forma de ceja queda bien. Un arco suave, curvado hacia abajo de forma gradual y no pronunciado es una de las mejores maneras de hacerlas y depilarlas.

Cara alargada : la mejor forma es la horizontal, más plana y una pequeña curva hacia abajo en el final.

Caras cuadradas : las cejas angulosas y arqueadas, un poco más marcadas es la mejor manera para este tipo de rostro.

Recuerda siempre que, una vez has terminado de depilarte las cejas, cepíllalas para colocar otra vez los pelos en su sitio. Podrás ver el resultado final y si dar, o no, un retoque final. Si la piel está roja o un poco irritada después de depilarte, es completamente normal, e intenta no tocarlas más, en la medida de lo posible. Puede aplicar un gel o crema para la irritación y suavizar ese tono rojo y calmar la zona, que seguirás teniendo una vez hayas finalizado.