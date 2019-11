Antonia Dell'Atte pone en su sitio a los que criticaron sus dardos a Ana Obregón en MasterChef Celebrity

Antonia Dell'Atte fue la invitada sorpresa la semana pasada al programa de MasterChef. Allí se encontró con una gran conocida que en algunas ocasiones de su vida ha sido más bien su enemiga. Como bien sabemos, las dos son expareja del conde Lecquio y durante muchos años estuvieran enfrentadas públicamente por las rencillas amorosas que ambas tuvieron. Ahora, disfrutan de una cordialidad bonita ya que han sabido enterrar ese hacha de guerra que no las dejaba tener buena complicidad.

La modelo se ha tomado a broma las pullas que mandó Ana Obregón en MasterChef y es que aunque le mandara alguna que otra indirecta para que no va más allá del show y de la broma del momento: "Fue, de verdad, darle un apoyo. Hay gente que lo ha entendido pero claro, hay otros que han querido poner leña y hacer una polémica. Yo fui de verdad para echarle una mano y para decirle que sí quería llegar a la final tenía que luchar, aunque te den cuchilladas los compañeros, tiene que saber aguantarlas como las aguanté yo con los fariseos". Recordemos que en la edición de Antonia Dell'Atte no lo tuvo nada fácil porque tuvo que enfrentarse a diestro y siniestro porque no cayó nada bien al resto de sus compañeros.

En cuanto a la contestación que le dio Ana Obregón diciendo "Yo soy una señora", Antonia Dell'Atte ha explicado que: "Decir 'Quedar como una señora' una señora nunca lo dice. Además tampoco se dice 'Yo no me rebajo', esa es una ofensa, se dice me gustas o no me gustas, pero decir 'yo soy una señora' no es eso, no está referido a Ana, esto es para todo el mundo, para ser señora solo hay uno, el de arriba".

Sobre el estado de salud de Aless Lequio, Antonia se ha querido mantener al margen y no ha querido aportar muchos datos al respecto: "Álex es un chaval que está luchando, yo soy de las que quita hierro al asunto y no me gusta la morbosidad, nunca he hablado y no voy a hablar ahora". Y a lo que sí que quiso hacer referencia es a la buena relación que tiene su hijo Clemente con el hijo de Ana obregón: "Es fantástica".