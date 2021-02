Anne Igartiburu rompe los esquemas con el último mensaje dirigido a su expareja: "Que no pare"

La célebre presentadora de televisión, Anne Igartiburu, ha roto los esquemas este viernes a sus seguidores tras la última publicación que ha hecho la vasca a través de su canal oficial de Instagram.

Se debe recordar que ha sido este miércoles, hace escasamente 48 horas, cuando una de las revistas más importantes del corazón a nivel nacional, informaba de que la pareja había decidido poner fin a su relación tras 7 años de relación. la propia presentadora lo confirmaba horas después: "Efectivamente, nos hemos separado. Nos llevamos superbién, nos queremos un montón, tenemos una familia y adelante", aseguraba a la revista Lecturas.

Una relación de siete años

Fue en 2014 cuando Anne Igartiburu comenzó su relación con Pablo Heras-Casado tras realizarle una entrevista para un programa de radio en el que ella estaba trabajando. Un flechazo total que acabó con campanas de boda y antes incluso con el nacimiento de su primer hijo en común, Nicolás, en junio del 2016. Un año después los dos tortolitos decidían darse el 'Sí, quiero' en el pueblo natal de la presentadora, en Vizcaya.

Este miércoles era la revista Lecturas la que sacaba en exclusiva la noticia de la separación del director de orquesta y la prestigiosa presentadora de televisión, una noticia que nos llenaba de tristeza a los seguidores, ya que nadie se esperaba debido a la discreción que siempre han llevado de cara a los medios de comunicación.

Durante el confinamiento, ambos vivieron separados, ya que Pablo dio positivo en coronavirus y decidió irse para Granada. Mientras tanto, Anne Igartiburu vivía en Madrid. Se desconocen los motivos que ha llevado a la pareja tomar esta drástica decisión, pero parece que el cariño sigue perdurando entre ellos, después del último gesto que ha tenido la presentadora con el que ha sido su pareja durante los últimos años.

El gesto que ha tenido Anne Igartiburu

Y es que la presentadora Anne Igartiburu ha roto todos los esquemas compartido una imagen en la que podemos ver como apoya públicamente el trabajo de su marido con un texto.



"Que no pare la música... foso extendido en el Teatro Real, #culturasegura" y en la que no ha dudado mencionar a su expareja para que todo el mundo disfrute de la música que este crea. Lo he hecho a través de una de sus habituales historias de Instagram. Pablo Heras-Casado es desde 2014 el director principal invitado del Teatro Real de Madrid. El día 13 de febrero dirigirá "Siegfried", de Richard Wagner, por lo que es muy presumible que Anne haya sido invitada por el director de orquesta para ver los últimos ensayos antes del estreno.

LA VIDA DE ANNE IGARTIBURU

Anne Igartiburu siempre ha sido muy discreta en todo lo referente a su vida personal. "Con la pandemia yo creo que todos hemos hecho todos un poco balance. He pensado: qué he hecho, qué me falta, si mañana echan la persiana, cómo voy en la vida, de 0 a 10. Y me doy un 7 alto. Me faltaría, quizá, hacer más mermeladas y más el amor. Pero he viajado, he conocido gente fascinante, he criado a unos hijos como quería, he honrado a las personas y a las cosas que me gustan. He amado y me han amado mucho, y me lo han demostrado. Sí, sobre todo viendo lo de alrededor, me doy un notable. No me quejo", decía en una reciente entrevista al diario "El País".

Entre sus discretas relaciones se puede destacar la que mantuvo con el jugador de baloncesto Antonio Martín y también se la llegó a relacionar con Alberto Cortina tras ser fotografiados juntos en Saint Tropez, con el torero Israel Lancho y con el tenista Feliciano López, romances que ella nunca ha querido confirmar ni desmentir. En 2004, después de tres años de noviazgo, Anne se casaba con el bailarín Igor Yebra, al que conocía desde pequeña ya que sus familias veraneaban juntas en Bermeo. Durante su matrimonio, ella decidió adoptar a su primera hija, Noa.

En 2010 comenzó una relación con el empresario Daniel Alcázar, con el que rompía en septiembre de 2012. Antes de conocer al amor de su vida, la vasca adoptó otra niña en Vietnam llamada Carmen y acogió a una tercera joven india.

También te puede interesar

Duro revés para Anne Igartiburu: el dolor que la presentadora no contó durante las campanadas

Anne Igartiburu: su sueldo en las Campanadas de TVE y la operación que le dejó secuelas en su físico