Andrés Ceballos, de Dvicio, tras la foto con su novia: "El Twitter ni lo abro"

MADRID, 22 (CHANCE)

Son uno de los grupos más consolidados de nuestro país y este verano lo han demostrado, pero no están dispuesto a parar. Así lo ha demostrado Dvicio durante la inauguración de un nuevo restaurante de Hamburguesa Nostra en Madrid.

No solo pudimos disfrutar de su música, sino hablar con Andrés Ceballos sobre los planes de futuro del grupo, los próximos proyectos e incluso del amor después de que el cantante subiera una foto en actitud muy cariñosa presentando a su novia. Sin embargo, Andrés prefiere no hacer declaraciones al respecto y se muestra de lo más satisfecho tanto con su nuevo dúo al lado de Sergio Dalma como de lo que vamos a escuchar muy pronto.

CHANCE: ¿Qué tal el verano?

Andrés Ceballos: Pues muy bien, hemos tenido un verano intenso de conciertos, pero aprovechando los días libres.

CH: Muy pronto nuevo single, ¿cuándo lo vamos a poder escuchar?

A.C: Estamos preparando, tenemos nuevas canciones grabadas y otras que ya están listas para grabar y mucho material listo. Tenemos fecha de lanzamiento pero todavía no es pública, pero dentro de poquito podremos escuchar algo nuevo de Dvicio.

CH: ¿Qué ha supuesto poner banda sonora a la selección española en el Mundial de Baloncesto?

A.C: Pues la verdad un orgullo, la propusimos porque nunca habíamos puesto ninguna canción a ningún evento deportivo y la aceptaron, y es que haber ganado el mundial con este pedazo de selección pues todavía más felices y muy contentos de haber aportado con este granito de arena.

CH: Formar parte de la historia.

A.C: Sí, sí... cuando empezó el mundial nos hacía ilusión pero ya cuando ganamos pues una pasada.

CH: Dentro de poco canción con Sergio Dalma, ¿cómo ha surgido este dúo?

A.C: Pues la verdad es que ha sido una combinación poco previsible, pero me llegó la invitación, me mando el tema y me pareció muy bonito y creo que la gente se va a sorprender al escuchar a Sergio, porque sin dejar de ser él ha conseguido darle un toque muy moderno a su música y la manera en la que canta. Me propuso entrar, le dije que me dejara escribir mi parte y de repente muy rápido fui al estudio y ya hemos grabado el vídeo, y tengo la sensación que es una canción que va a sonar mucho.

CH: ¿Cantáis en italiano?

A.C: No, solo español.

CH: Se la has dedicado a alguien, que hemos visto que te has enamorado...

A.C: Uuu... Pero bueno, ¿qué noticia es esa?

CH: Están tus fans enloquecidas por el Twitter.

A.C: Yo es que el Twitter ya ni lo abro.

CH: ¿Tu cómo estas?

A.C: Bien, bien... muy contento con esta etapa de Dvicio que estamos viviendo, en España un gran momento que venimos de una gira de verano muy larga y componiendo y trabajando en la música con lo que vendrá luego, que uno no se puede dormir pero disfrutando de esto.

CH: ¿Más dúos a parte del de Sergio Dalma?

A.C: Sí, vienen muchas cosas que pronto verán la luz pero no te puedo decir con quien, solo voy a deciros que son tres nacionalidades diferentes, nosotros y dos más.

CH: Muchas gracias.