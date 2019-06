Andrés Ceballos desvela que tiene que tener su 'brasilera' para enamorar a Dvicio

MADRID, 11 (CHANCE)

Tras acaparar las listas de éxitos con 'Cinco Sentidos' al lado de Taburete, Dvicio pretende volver a hacernos bailar este verano con su último hit, Brasilera, una canción con ritmos de samba que sirve como homenaje a sus raíces.

Andrés Ceballos se ha traslado hasta Río de Janeiro para grabar el videoclip con la modelo Sasha Meneghel, con una bonita historia de amor. Y es el propio Andrés el que nos desvela como ha sido la experiencia, los planes del grupo para este verano y hasta que debería su propia brasilera para enamorarlos.

CHANCE: De vuelta a España con tema nuevo ¿qué tal con Brasilera?

Andrés Ceballos: Es un tema que hemos sacado hace tres días, y nos hacía mucha ilusión a mi hermano y a mí porque nuestra madre es brasilera, es un tema que queda genial para este verano. Hemos tocado la semana pasada por primera vez y ahora en Barcelona lo volveremos a cantar pero con sorpresa.

CH: ¿Es una canción por vuestras raíces pero con idea de sacar a la gente a bailar no?

A.C: Exacto.

CH: ¿Qué tal ha sido grabar con Sasha Meneghel?

A.C: Muy guay la verdad, todo surgió por las redes sociales, fuimos para Río de Janeiro y nos hemos hecho amigos. Muy agradecido con ella.

CH: ¿Qué tal ha sido la experiencia grabando en brasil?

A.C: Bien, todo muy rápido, estar en la tierra materna fue muy bonito, todo tenía que ser de ahí, la actriz, la zona, era claro que nos teníamos que desplazar hasta allí.

CH: ¿Te ha costado aprender el portugués?

A.C: No, hablo portugués.

CH: ¿Qué tal la experiencia en el homenaje a Placido Domingo?

A.C: Muy bien, en Guadalajara, ya tocamos aquí en el Bernabéu. No dudamos en aceptar la proposición esta es un honor y a la gente creo que les gusto mucho.

CH: ¿Qué tal la experiencia en la Latinoamérica?

A.C: Pues muy bien, nuestros inicios fueron allí, ya que grabamos nuestro primer disco y cada vez que vamos por allí la respuesta de la gente es muy bonita. En Colombia tuvimos un concierto que jamás podremos olvidar. Estamos deseando conocer el resto de Latinoamérica.

CH: Allí las fans son mas locas ¿habéis tenido alguna experiencia curiosa?

A.C: Si nos ha pasado varias veces. En México en un concierto estaba el público pegado y todo el rato se entraba la gente y no podíamos tocar.

CH: ¿Hay planes de futuro con Taburete ya que la relación es muy buena?

A.C: Nos conocimos en México y nos juntamos para hacer música y luego aquí en Madrid nos invito Willy a su casa a tomar unas copas y de ahí salió 'Cinco sentidos', nos llevamos muy bien, somos súper buenos amigos, en un futuro seguro que haremos algo mas.

CH: ¿Os imaginabais el éxito de 'Cinco sentidos'?

A.C: Fue todo muy natural y no pensamos nada más que hacer la canción lo mejor posible, lo importante fue la amistad que hicimos en tan poco tiempo, aunque también hay que decir que es la canción que más nos piden.

CH: ¿Qué tiene que tener vuestra propia brasilera para conquistaros?

A.C: Cada uno somos diferentes, pero por ejemplo amor a la música o que toque algún instrumento.

CH: ¿Qué mas conciertos tenéis después de Madrid y Barcelona?

A.C: Después de terminar la gira tenemos un descanso y luego en verano estaremos por España hasta septiembre que marcharemos.

CH: ¿Cuál es el objetivo de este verano con esta canción?

A.C: Hemos aprendido a no pretender, solamente a sacar música que es lo que nos representa, lo que pase ya no es cosa nuestra, uno no se puede poner la presión de decir que todo lo que se saque tiene que llamar la atención.