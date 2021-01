¿Qué fue de Andoni Ferreño, el mítico presentador de 'Telecupón'?

Andoni Ferreño es uno de los rostros más emblemáticos de la televisión española. Nació en Ermua el 6 de abril de 1965. Cuando a Ferreño le tocó elegir sus estudios decidió comenzar periodismo. Sin embargo, su profesión vocacional sería la interpretación. Según informa el diario Qué!, el presentador empezaría a estudiar en la Escuela de Arte Dramático de Madrid para convertirse en intérprete.

No obstante, su primera aparición en la escena pública sería en 1990 y no ejerciendo como actor. Ferreño debutó en 'Telecupón' con Silvia Marsó. Allí demostró tener 'cancha' suficiente ante la pequeña pantalla.

Tras un breve pero intenso paso por este programa, que llegó a copresentar con Carmen Sevilla, Telecinco le dio una segunda oportunidad. Desde 1991 a 1995 fue parte de espacios como "Vivan los novios", "Bellezas al agua" y "La ruleta de la fortuna". Mientras, compaginaba su trabajo en televisión con la participación en series como "El Comisario".

Su último programa sería "Noche Sensacional", que permanecería en emisión desde 2007 a 2009 en algunos canales autonómicos.

¿Qué es de su vida actual?

Poco a poco, el ritmo de trabajo iba disminuyendo y decidió hacer un trascendental cambio en su vida. Año 2010. En esa fecha, Ferreño decide probar suerte como actor en Colombia. Cuando volvió a España, una vez acabada 'La Pola', estuvo centrado en el teatro. Su último trabajo reconocido se produjo en la película 'El crack cero' en 2019.

A comienzos de 2020, Andoni Ferreño acudió a los Premios Yago. El mítico presentador de los 90 en nuestro país reconoce que se encuentra inmerso en una profesión difícil. "Cuando no te llaman y crees que el teléfono se ha roto. Ahora a partir de los 55 empiezo a considerarme un actor promesa", aseguraba.

Sobre su 'etapa dorada' en la pequeña campaña, esto fue lo que dijo: "Yo nunca fuy presentador, yo pasé por allí... me divertía mucho pero no le prestaba mucha atención. Hacía tele de estar por casa. Hacía lo que quería, era más joven y tenía mucha cara. Si me lo volvieran a ofrecer ahora, no presentaría".

En la actualidad, el actor lucha día tras día en hacerse un hueco en el mundo de la interpretación.