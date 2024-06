Anabel Pantoja, ¿enferma tras haberlo dado todo con su tía en Illescas?

MADRID, 23 (CHANCE)

Anabel Pantoja acompañaba ayer a su tía en su gira 50 aniversario hasta Illescas, donde el público acogía a la cantante con los brazos abiertos. Horas antes del concierto, Europa Press hablaba con ella para saber cómo se encontraba en esta etapa. Con una sonrisa en el rostro, aseguraba que "yo estoy estupendamente, genial". Durante el espectáculo, Isabel Pantoja le llamaba al escenario diciendo "¡Ese aplauso para mi Ana y para mi futuro sobrino nieto!... O sobrina nieta". Sin dudarlo, se subía al escenario junto a su tía para bailar 'El Garlochí' juntas, demostrando estar en plena forma y con mucha energía.

Sin embargo, esta mañana compartía en sus redes sociales unos stories en los que compartía que había pasado mala noche "mis razones tengo" aunque había podido disfrutar de no tener que ponerse el despertador. Agradeciendo el poder descansar un poco de tanto ajetreo y tanto viaje, aseguraba que "creo que me da paz mental, pero ya se nota que mi cuerpo es como: buah, no tienes que viajar, descansa".

Tan solo unas horas después, compartía una imagen suya durmiendo en el sillón, arropada con una manta acompañada del siguiente texto: "Antonio me hizo esta foto antes de irse. Me encuentro regular, con mal cuerpo y destemplado. Espero no coger nada". Preocupada por su bienestar y por el de su bebé, compartía su preocupación en redes sociales.

No cabe duda de que Anabel Pantoja disfruta de compartir esta aventura de la gira con su tía, aunque parece que el ritmo de vida se le ha acelerado cuando su cuerpo le pide bajar el ritmo y descansar por ella y por el bebé. Todavía quedan pendientes siete conciertos de aquí a noviembre, habrá que esperar a ver si Anabel prefiere tomarse un descanso aunque eso signifique no poder acompañar a su tía en la gira.